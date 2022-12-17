Самый быстрый процессор Intel линейки Raptor Lake для настольных ПК, Core i9-13900KS уже проходил ряд тестов. Недавно он был замечен в Geekbench, где убедительно превзошел как флагман AMD Ryzen 9 7950X, так и Intel Core i9-13900K. Свежий набор появившихся в сети тестов Cinebench R23 еще больше усиливает превосходство процессора.
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Инсайдер под ником @chi11eddog получил данные о тестах Core i9-13900KS в Cinebench R23. Процессор набрал 2366 и 40998 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно. В таблице также показаны результаты непосредственных конкурентов, таких как Intel Core i9-13900K (2243/39689 баллов), Core i9-13900 (1938/38496 баллов) и AMD Ryzen 9 7950X (2057/37892 балла). Источник также сообщает, что Intel планирует выпустить процессор 12 января 2023 года, вскоре после дебюта мобильных процессоров Raptor Lake на выставке CES 2023.
Хотя Intel Core i9-13900KS снова стал бесспорным победителем, теперь разница в производительности уже имеет меньшее значение, всего 5% в сравнении с Core i9-13900K. Можно ожидать, что реальная дельта производительности будет примерно такой же, по крайней мере, в синтетических тестах. Опять же, Core i9-13900KS создан для продвинутых пользователей и оверклокеров. Core i9-i3900K уже побил многолетний рекорд AMD по частоте в одноядерном режиме, а вариант KS имеет все признаки нового рекордсмена. Стоит отметить, что за такой прирост производительности придется заплатить. Согласно имеющимся данным из одного канадского розничного магазина, стоимость Core i9-13900KS будет на 22% больше оригинальной модели Core i9-13900K.