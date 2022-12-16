Теперь все владельцы видеокарт GeForce могут без проблем установить последнюю версию Windows 11

На этой неделе корпорация Microsoft удалила средство защиты совместимости, которое не позволяло устанавливать обновление Windows 11 22H2 для систем на базе графических процессоров Nvidia GeForce. Напомню, что в данном обновлении наблюдалась проблема со снижением производительности.

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Обновление Windows 11 22H2 вышло еще в начале октября, но в следующем месяце обнаружилось его пагубное влияние на графическую производительность, а именно, обновление вызывало низкую и нестабильную частоту кадров в играх, высокие задержки и значительную недогрузку центрального процессора в компьютерах на базе Nvidia GeForce. Для защиты пользователей от таких неприятностей и сбережения их нервных клеток, компания поставила защиту от обновления.

Позже Microsoft заявила, что снижение производительности, вероятно, было вызвано случайной активацией некоторыми приложениями и играми функции отладки производительности графического процессора, не предназначенные для использования обычными потребителями. Однако Microsoft не пояснила, почему это произошло, а также посоветовал обновить игры до последней версии.

Теперь Microsoft заявила:"Эта проблема была решена в патче KB5020044, и средство защиты было удалено 14 декабря 2022 года. Обратите внимание, что если на вашем устройстве отсутствуют другие меры безопасности, может пройти до двух суток, прежде чем появится возможность обновиться до Windows 11 версии 22H2".

Это не первый случай подобного шага со стороны Microsoft. Как правило, после того, как компания обнаруживает, проблемное обновление Windows в определенных системах, она блокирует его установку на затронутых устройствах. Затем, после того, как проблема будет решена, Microsoft снимает блокировку и позволяет владельцам компьютеров установить обновление Windows.

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Bleeping Computer отмечает, что Microsoft добавила ещё четыре других блока обновлений для версии Windows 11 22H2 с момента ее выпуска, но к настоящему времени они были удалены. Судя по всему, обновление вызвало проблемы с Xbox Game Bar Capture, синими экранами, печатью и Windows Hello.