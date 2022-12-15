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В сеть утекли результаты тестирования процессора Intel N95
Intel N95 станет младшим представителем линейки мобильных процессоров 2023 года
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 В этом году стало известно, что в 2023 году Intel намерена прекратить использование брендов Celeron и Pentium в процессорах для ноутбуков начального уровня. Вместо этого Intel будет использовать торговую марку «Процессор Intel». Поскольку до 2023 года осталось всего несколько недель, то сейчас самое время для одного из первых тестов процессоров под новой маркой Intel.

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 Первым таким процессором Intel, попавшим в базу данных Geekbench 5 Primate Labs, стал Intel N95, который, по-видимому, является одним из чипов Alder Lake-N начального уровня с четырьмя энергоэффективными ядрами класса Atom на основе микроархитектуры Gracement. Согласно базе данных Geekbench процессор имеет базовую тактовую частоту 1,7 ГГц, ускоренную тактовую частоту 2,8 ГГц, 2 МБ кэш-памяти L2 и 6 МБ кэш-памяти L3.

  Поскольку Intel N95 является процессором начального уровня с четырьмя эффективными ядрами и довольно низкими частотами, он явно не был предназначен для демонстрации высокой производительности. Поэтому неудивительно, что он оказался значительно медленнее восьмиядерного процессора Intel Core i3-N305. Тем не менее он хорошо сочетается с существующим процессором Intel Celeron 7305 с одним высокопроизводительным и четырьмя энергоэффективными ядрами, работающими на частоте 1,1 ГГц.

 Хотя еще только предстоит определить, как именно Intel намерена позиционировать свой процессор N95, его можно сравнить с процессором AMD Athlon Gold 7220U начального уровня, имеющим два ядра Zen 2 с тактовой частотой 2,4–3,7 ГГц и 4 МБ кэш-памяти L3. Очевидно, Athlon Gold 7220U показывает лучшие результаты в GeekBench 5, чем Intel N95, хотя стоит иметь в виду, что самым младшим Athlon следующего поколения от AMD будет также двухъядерный Athlon Silver 7120U.

 Несмотря на то, что Geekbench 5 не является лучшим способом оценки производительности ЦП в реальных приложениях, следует отметить возможность его использования, чтобы выяснить, как конкурирующие процессоры соотносятся друг с другом.

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 Также стоит иметь в виду, что пока речь идёт о предсерийном образце, и ещё рано делать какие-либо окончательные выводы о производительности этих процессоров.

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#intel #процессоры #процессоры intel #intel n95 alder lake-n #intel n95
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