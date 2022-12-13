Акция продлится до 4 февраля, но только на некоторых рынках

Стремясь избавиться от значительных запасов графических карт серии Radeon RX 6000 на архитектуре RDNA2, которые только усложняют логистику в цепочке поставок, компания AMD решила провести специальную акцию по раздаче бесплатных игр с видеокартами теперь уже предыдущего поколения. Для раздачи AMD выбрала неплохие игры AAA-класса: The Callisto Protocol и Dead Island 2. В период до 4 февраля все покупатели видеокарт: Radeon RX 6600, RX 6600 XT, RX 6650 XT, RX 6700, RX 6700 XT, RX 6750 XT, RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT и RX 6950 XT получат обе игры. Тем кто приобретет видеокарты начального уровня: RX 6400 и RX 6500 XT достанется только одна игра Dead Island 2.

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The Callisto Protocol является сюжетным хоррором на выживание, а Dead Island 2 представляет собой многопользовательский онлайн-шутер про зомби-апокалипсис. Как и в случае со всеми подобными акциями, эта также ограничена определенными регионами рынка и участвующими розничными продавцами. К сожалению для российских игроков, наша страна не попадает в список счастливых участников акции, скорее всего, по известным всем причинам.

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Интересно, что не только AMD хочет избавиться от запасов видеокарт предыдущего поколения. Nvidia сегодня также объявила о своей акции по раздаче бесплатной игры Midnight Suns от Marvel при покупке видеокарт серии RTX 30, начиная с RTX 3060 и старше. Её аттракцион невиданной щедрости продлится до 6 января.