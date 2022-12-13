Начиная с сегодняшнего дня, NVIDIA будет дарить бесплатную копию игры Midnight Suns от Marvel при покупке любой видеокарты серии GeForce RTX 30, начиная с модели RTX 3060 и старше. К ним относятся как настольные, так и мобильные графические карты. Игра изначально должна была выйти в марте этого года, но в конечном итоге была отложена и выпущена всего две недели назад, как раз к выходу новой NVIDIA RTX 4080.
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Midnight Suns от Marvel является тактической ролевой игрой. Она поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2 и расширенные эффекты трассировки лучей, включая отражения и окружающее затенение.
Согласно официальным положениям и условиям, эта акция продлится до 6 января наступающего года. Активировать коды все желающие могут до февраля.
Стоит сказать, что Nvidia не одинока в плане раздачи бесплатных игр со своими видеокартами. AMD в настоящее время проводит аналогичную, но более щедрую, акцию для своего теперь уже прошлого поколения видеокарт серии Radeon RX 6000, радуя всех покупателей её продукции двумя бесплатными играми: Dying Light 2 и Callisto Protocol.