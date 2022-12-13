Но нет пределу совершенству, а последующие оптимизации и обновления ПО вполне могут вывести продукцию AMD в лидеры

Новый кодировщик AV1 от AMD и полностью разблокированные сеансы кодирования позволят графическим процессорам серии Radeon RX 7000 напрямую конкурировать с графическими процессорами Nvidia RTX и графическими процессорами Intel Arc Alchemist, а также предоставят геймерам и создателям контента возможности играть, записывать и транслировать высококачественное видео одновременно на одной видеокарте.

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Эксперт по потоковому вещанию и YouTube-блогер EposVox опубликовал предварительный обзор производительности нового кодировщика AV1 от AMD, установленного в ее графических процессорах серии RX 7000, и обнаружил, что качество кодирования на удивление хорошее при захвате игрового процесса. На практике кодировщик смог очень близко подобраться к кодировщику NVENC серии RTX 40 от Nvidia, а иногда и превзойти аналог Intel Arc Alchemist, чего AMD не могла добиться годами.

EposVox специально тестировал Radeon RX 7900 XT в нескольких играх, включая Apex Legends, Battlefield 2042 и CSGO. По его словам, в этих играх производительность кодировщика находится между реализациями Nvidia и Intel AV1, при этом кодировщик AMD AV1 выглядит хуже всего в Battlefield 2042 и Apex Legends, но в некоторых ситуациях лучше, чем кодировщик Intel AV1.

Несмотря на то, что кодировщик AMD AV1 не превосходит своих конкурентов, он намного лучше, чем кодировщики AMD H.264, которые отстают от Nvidia и Intel.

Новый медиа-движок AMD RDNA3 оснащен первым аппаратным кодировщиком AV1, который компания когда-либо устанавливала в потребительские графические карты. Предыдущие поколения, включая серию RX 6000, могли декодировать видео AV1, но не имели возможности для кодирования AV1 для записи и потоковой передачи видео. AV1 является новейшим видеокодеком, способным сохранять очень высокое качество изображения при небольшом размере файла по сравнению с такими кодеками, как H.264.

Однако следует отметить, что в настоящее время кодировщик поддерживается только в OBS Studio и все еще находится в незрелом состоянии. Например, EposVox говорит, что руководство AMD для обозревателей требует использования нескольких параметров FFmpeg и их ручной настройки, чтобы получить максимальную отдачу от кодировок AMD AV1. Производительность также вызывает проблемы, так как пресет AMD для высококачественного видео нельзя использовать при выходе изображения в режиме 4K / 60 FPS. Но это не должно стать проблемой, так как может быть улучшено с помощью будущих обновлений программного обеспечения.

Одна особенность, в которой AMD может превзойти Nvidia — это количество сеансов кодирования, поддерживаемых движком. По словам EposVox это количество кажется неограниченным по сравнению с тремя на графических процессорах Nvidia серии RTX 40. Это может быть широко востребовано создателями контента, поскольку позволяет одновременно активировать несколько видеозаписей или потоков, что полезно для потоковой передачи на несколько платформ, таких как Twitch и YouTube.

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После того как AMD устранит все проблемы с программной реализацией AV1, AMD Radeon RX 7000 станет отличным решением для записи геймплея, с возможностью приблизиться Nvidia AV1 и одновременно выводить больше сеансов кодирования.