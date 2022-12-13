Motorola Moto G Play (2023) практически ничем не отличается от предшественника, но стал менее производительным

Motorola анонсировала смартфон Moto G Play (2023), который Эван Бласс раскрыл в октябре под названием Moto G Play (2022). Motorola последний раз обновляла серию Moto G Play в январе 2021 года, выпустив Moto G Play (2021). Несмотря на то, что два устройства разделяют почти два года, новый смартфон предлагает худшую производительность, чем его предшественник.

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По какой-то причине Motorola заменила чипсет Snapdragon 460 на MediaTek Helio G37, несмотря на то, что последний примерно на 30% слабее первого. Конфигурация памяти при этом осталась прежней, то есть Moto G Play (2023) использует те же 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, а также оснащается идентичной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Moto G Play (2023) также получит 5-мегапиксельную фронтальную камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины с Moto G Play (2021).

Отличает Moto G Play (2023) от предшественника основная камера разрешением 16 МП. У предыдущей версии была камера разрешением 13 МП. Более новая модель также получила третью заднюю камеру, хотя макросенсор всего разрешением 2 МП является просто ненужной большинству затычкой. В целом, использование панели с частотой 90 Гц и системы Android 12 кажутся самыми большими изменениями по сравнению с Moto G Play (2021). 6,5-дюймовый IPS дисплей разрешением 720p из версии 2021 года также остался без изменений.

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В настоящее время Moto G Play (2023) будет эксклюзивом для США, где он будет доступен по цене 170 долларов в единственной цветовой гамме Deep Indigo. Motorola еще не подтвердила, намерена ли она выпустить Moto G Play (2023) на других рынках. Хотя версия 2021 года, будет стоить меньше, чем преемник, но превосходит его в большинстве параметров.