Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Motorola представила Moto G Play (2023): когда старое лучше нового
Motorola Moto G Play (2023) практически ничем не отличается от предшественника, но стал менее производительным
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 MSI Gaming по цене Palit
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

 Motorola анонсировала смартфон Moto G Play (2023), который Эван Бласс раскрыл в октябре под названием Moto G Play (2022). Motorola последний раз обновляла серию Moto G Play в январе 2021 года, выпустив Moto G Play (2021). Несмотря на то, что два устройства разделяют почти два года, новый смартфон предлагает худшую производительность, чем его предшественник.

реклама

 По какой-то причине Motorola заменила чипсет Snapdragon 460 на MediaTek Helio G37, несмотря на то, что последний примерно на 30% слабее первого. Конфигурация памяти при этом осталась прежней, то есть Moto G Play (2023) использует те же 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, а также оснащается идентичной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Moto G Play (2023) также получит 5-мегапиксельную фронтальную камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины с Moto G Play (2021).

 Отличает Moto G Play (2023) от предшественника основная камера разрешением 16 МП. У предыдущей версии была камера разрешением 13 МП. Более новая модель также получила третью заднюю камеру, хотя макросенсор всего разрешением 2 МП является просто ненужной большинству затычкой. В целом, использование панели с частотой 90 Гц и системы Android 12 кажутся самыми большими изменениями по сравнению с Moto G Play (2021). 6,5-дюймовый IPS дисплей разрешением 720p из версии 2021 года также остался без изменений.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

 В настоящее время Moto G Play (2023) будет эксклюзивом для США, где он будет доступен по цене 170 долларов в единственной цветовой гамме Deep Indigo. Motorola еще не подтвердила, намерена ли она выпустить Moto G Play (2023) на других рынках. Хотя версия 2021 года, будет стоить меньше, чем преемник, но превосходит его в большинстве параметров.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #motorola #moto g play
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra появились в базе данных TENAA
Xiaomi 13 стали первыми обладателями памяти Micron LPDDR5X с пиковой скоростью 8,533 Гбит/с
Компоненты Galaxy Z Fold 4 стоят $670 и это на 33% дороже, чем в iPhone 14 Pro Max
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай активно скупает золото и сокращает долларовые активы страны
2
Объявлены зарплаты IT - специалистов в Даркнете
5
АвтоВАЗ анонсировал обновлённый ВАЗ-2102
19
Цена RTX 3070 в России дошла до 41 000 рублей
52
GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 6900 XT – стоит ли экономить 25 000р покупая видеокарту AMD
21
Как купить недорогой геймерский процессор с максимальным жизненным циклом без переплат
3
6-ядерный Core i5-13400 может обнулить продажи процессоров AMD текущего поколения
60
Отечественный мотоцикл «Урал» 2022 года выпуска продают за 1 850 000 рублей
25
На eBay был выложен лот с прототипом EVGA RTX 4090 и ставка дошла до $13200
5
У майнеров появилась новая сверхприбыльная монета под названием NEXA
3
Пентагон "дал зеленый свет" Киеву на удары по территории России - западные СМИ
37
В CD Projekt RED объявили точную дату выхода бесплатного обновления для The Witcher 3
1
Основателя обанкротившейся биржи FTX подозревают в намеренном крахе криптовалюты Terra
5
Стоимость программы истребителя F-35 II постоянно растет и становится астрономической
23
RTX 4080 начала дешеветь ниже РРЦ в Британии
2
NVIDIA: новая архитектура Blackwell будет названа в честь афроамериканца
57
Автор канала LGR поделился своими впечатлениями покупки оригинальной Sega Dreamcast
13
Инсайдер раскрыл характеристики RTX 4070
+
Xiaomi назвала 11 смартфонов, которые получат новую прошивку MIUI 14 на Android 13 в январе 2023г
+
Медведев заявил о наращивании производства в России наиболее современных и мощных систем вооружений
25

Популярные статьи

ТОП-11 видеокарт для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
8
Лучшие комбинации процессора и материнской платы для игровых компьютеров в конце 2022 года
11
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
121
В Швейцарии начинают запрещать электромобили для использования "в быту"
25
Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
32
Зведные Войны: Андор - очередной провал или новая надежда франшизы
24
История создания клавиатуры Squidgeefish Rotary Keyboard
8
Чимбальбом - 1: Макро коллекция
14
США готовит поставки оружия в Украину для весенней компании – хватит ли у НАТО запасов на 2023г
8
Мои впечатления от игры Alpha Protocol. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

Johan_888
04:54
Это прототип ракеты, который может и взорвать носитель, если что-то пойдёт не так.
США провели успешное испытание полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты
supreme-thx
04:53
вам там свет дали уже?
Blizzard подтвердила, что в России и Беларуси в Diablo IV поиграть не удастся
Xmast
04:37
Если у вас потребность в таком кулере то это значит только то что вы выбрали какой то особо неудачный ssd. Бывают такие на рынке. Но 95% из таких моделей помогает просто замена радиатора на что то пол...
Akasa Gecko Cooler — необычная система охлаждения M.2 SSD может снизить температуру на 58%
Xmast
04:29
Полностью согласен. Мой 12700к в разгоне до 5000-5200 потребляет в 7z 145-150 ватт. И при этом вполне ощутимо шумит водянка 4х140. Кастомная и медная. Как можно использовать те же 13900к которые жрут ...
Глава GPU-отдела Intel Кодури считает, что оптимальное энергопотребление видеокарт – до 225 Вт
Keltis
04:28
А что с ним не так? я В Д3 купил всё и оригинал, и дополнение и даже некроманта, который не нравится. но если пересчитать сколько я часов с удовольствием проходил кампании, то оно могло стоить многокр...
Blizzard подтвердила, что в России и Беларуси в Diablo IV поиграть не удастся
Keltis
04:25
Diablo IV одна из немногих игр, которую я ждал. Но принципиально не буду создавать никакой новый аккаунт и т.п. если я не смогу добавить игру в свой оригинальный аккаунт где есть классик диабло, д2, д...
Blizzard подтвердила, что в России и Беларуси в Diablo IV поиграть не удастся
Taketon
04:14
хз о чем ты, но про справляемся довольно интересно за счет чего? нарушение ТК? или нарушения технических регламентов? и т.д. но и напоследок товара то стали больше или меньше делать, чем когда работа...
Глава GPU-отдела Intel Кодури считает, что оптимальное энергопотребление видеокарт – до 225 Вт
Johan_888
04:12
Наверное ты один из 3-х его знакомых с картами амд? Ты тоже как и он ставишь драйвер амд на карту нвидиа?
Флагманы AMD продолжают дешеветь в магазинах РФ, но геймеры предпочитают видеокарты NVIDIA
Alexey Ozhegov
04:12
Потому что для начала надо располагать доказательствами, что это есть факт обворовывания, а ещё лично он обворовал, а не компания.
Основателя обанкротившейся биржи FTX подозревают в намеренном крахе криптовалюты Terra
Андрей Тарр
03:51
Опять какой то бред. Причем тут "боевики" Хусейна? У Ирака там было всего 20тысяч в гвардии, где были хорошо обученные солдаты. Еще до 300тыс. - остальная часть, разной степени профессионализма, но т...
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем