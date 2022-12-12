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AMD Radeon RX 7900 XT разогнана до тактовой частоты шейдеров 3,5 ГГц
На такой частоте видеокарта опережает старшую модель в режиме FP32 на 23 процента
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 Уже завтра AMD выпустит в продажу свои видеокарты следующего поколения на архитектуре RDNA 3: Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT.

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 Хотя карты предлагают растровую производительность, аналогичную NVIDIA RTX 4080, по более низкой цене, они не обладают высокой мощностью трассировки лучей, и, несмотря на то, что AMD использует архитектуру чиплетов, графические процессоры просто не могут соперничать с великолепной эффективностью GPU AD103, на основе которого построена RTX 4080.

 Но с учетом сказанного, обе видеокарты определенно имеют большой потенциал на рынке, и, как уже было не один раз, видеокарты AMD со временем становятся лучше. Но сейчас пойдет речь о возможностях разгона RDNA 3.

 Пользователь социальной сети Twitter* под ником 0x22h, тестировал видеокарту AMD Radeon RX 7900 XT и, похоже, ему удалось добиться самых высоких скоростей разгона с чипом Navi 31. Карта RX 7900 XT была разогнан до максимальной тактовой частоты шейдеров 3,5 ГГц. Это увеличение частоты шейдеров на 1,2 ГГц, что очень впечатляет. Карта достигла максимальной мощности в 400 Вт, что на 45 Вт выше, чем ее TGP 355 Вт, а температура стабилизировалась на уровне 62C и 85C для температур Hot Spot. Благодаря этому впечатляющему разгону графический процессор показал вычислительную производительность FP 32 до 75 TFLOP, что на 44% больше, чем у стандартной видеокарты с эталонной тактовой частотой.

 Пользователь 0x22h также сообщает, что самая большая проблема архитектуры AMD RDNA 3 заключается в модулях SIMD32, не имеющих поддержки регистров, а две инструкции FMA в модулях WAVE32 могут использовать только один источник для каждого регистра и одно общее непосредственное значение.

 Это приводит только к 83 процентам производительности от фактического теоретического значения. Ходили слухи об ошибочном дизайне топового графического процессора Navi 31, и хотя нельзя напрямую подтвердить это, некоторые тесты, проведенные обозревателями, выявили утечку питания и колебания тактовой частоты.

 У большинства обозревателей также была пиковая частота графических карт AMD Radeon RX 7900 около 3 ГГц, такая же, как у серии NVIDIA GeForce RTX 40, но прирост производительности был гораздо меньше.

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 * запрещена в России.

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