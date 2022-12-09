После презентации игры на Gamescom 2022 компания Funcom представила первые кадры пре-альфа-версии Dune: Awakening, амбициозной ММО-игры на выживание в открытом мире. Вдохновленная научно-фантастическим шедевром «Dune», написанным Фрэнком Гербертом, Dune: Awakening создана опытными разработчиками Funcom с учетом пожеланий поклонников игры.
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Funcom внедряет инновации в жанры Massively Multiplayer и Survival уже более двух десятилетий, последним из которых стала Conan Exiles. Dune: Awakening строится на этом прочном фундаменте, переплетая открытый мир и MMO во Вселенной Dune. Представив тизер игрового процесса, Funcom также обновила веб-сайт Dune: Awakening, показав обзор игрового процесса.
В Dune: Awakening игроку необходимо выжить в бесчисленных опасностях Арракиса вместе с тысячами других игроков, понять свою роль и личность, переживая эпическое путешествие, от поиска воды и строительства укрытий от штормов до управления потоками спайса.
Spice находится в центре конфликта, прогресса и власти в Dune: Awakening. Бои могут варьироваться от быстрых стычек до крупномасштабных сражений с участием пехоты, наземной техники и орнитоптеров, каждый из которых играет важную роль.
В пустынях есть множество вариантов выбора и путей. Запрыгните в орнитоптер, чтобы исследовать глубокие пустыни, примерьте передовые доспехи и оружие, чтобы стать смертоносным наемником и выполнить эффективную операцию по сбору спайса, а также получить влияние среди Великих Домов.
Джоэл Билос, главный креативный директор Funcom и креативный директор Dune: Awakening, говорит: «Работа с такой богатой и обширной Вселенной, как Dune, идеально подходит для стремления Funcom создавать привлекательные многопользовательские открытые миры. С Dune: Awakening мы пытаемся раздвинуть границы ожидания поклонников, и я не могу дождаться, когда мы сможем передать это в руки наших игроков».
«Мы очень рады воплотить в жизнь Вселенную Dune таким захватывающим и интерактивным способом. Глубина и детализация, которые Funcom привносит в Dune: Awakening для ПК и консолей, поразительны, и мы не можем дождаться фанатов Dune, желающих присоединиться к нам на Арракисе и попробовать свои силы в выживании на самой опасной планете во Вселенной», — добавляет Сэм Раппапорт, вице-президент Interactive Media в Legendary Entertainment.
Dune: Awakening выйдет на ПК, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Через несколько месяцев после сегодняшнего геймплейного тизера каждый аспект игры начнет подробно освещаться, что даст игрокам полное представление о точ, чего следует ожидать до того, как она войдет в стадию бета-теста.