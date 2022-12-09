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Star Wars Jedi: Survivor выходит 17 марта 2023 года
Новая серия саги предложит многочисленные улучшения геймплея, новый опыт боев и локации
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 Сегодняшний день принёс благие вести для поклонников игр во Вселенной Star Wars. На мероприятии The Game Awards Respawn Entertainment, Electronic Arts и Lucasfilm Games объявили, что игра Star Wars Jedi: Survivor выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и персональных компьютерах 17 марта наступающего года. Премьера геймплея состоялась в новом трейлере Official Reveal, в котором Кэл Кестис показан как более сильный и опытный рыцарь-джедай, а также угрозы, с которыми ему придется столкнуться. Команда Respawn Entertainment разрабатывает Star Wars Jedi: Survivor для игрового оборудования последнего поколения, чтобы обеспечить захватывающие бои джедаев, глубокий исследовательский опыт и кинематографический геймплей.

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 «Star Wars Jedi: Survivor во всех отношениях развивает игровой процесс, сюжет и исследование Fallen Order.  Отзывчивый и мощный бой позволяет игрокам почувствовать себя настоящим рыцарем-джедаем, с новыми навыками владения световым мечом и способностями Силы, добавляющими дополнительные уровни стратегии к каждому столкновению с врагом, и мирами, наполненными экологическими проблемами, которые необходимо преодолеть, чтобы раскрыть тайны",— сказал Стиг Асмуссен, игровой директор Respawn.

 Действие Star Wars Jedi: Survivor разворачивается через пять лет после событий Star Wars Jedi: Fallen Order, когда Кэл продолжает расти как джедай и уклоняется от постоянного преследования Империи. Вместе с верным компаньоном BD-1 он объединяет усилия с новыми и старыми союзниками, включая наемника Боде Акуна и бывшего члена экипажа Цере Джунда. Благодаря новым возможностям прохождения, таким как канат для подъема на высоту и способности приручать существ и ездить верхом, у Кэла есть много способов избежать опасностей, с которыми он столкнется, исследуя как знакомые, так и новые миры по всей галактике.

 Star Wars Jedi: Survivor также представляет многочисленные боевые приемы для улучшения игрового процесса, в том числе двойные световые мечи и новую стойку Crossguard, которая призвана помочь Кэлу победить угрозы, стоящие на его пути.

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 Star Wars Jedi: Survivor выходит в розничных и цифровых магазинах 17 марта для Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК через приложение EA, Steam и Epic Games Store за 69,99 долларов. Оформив предзаказ Star Wars Jedi: Survivor, можно получить эксклюзивные косметические предметы для экипировки Кэла с косметическим набором «Выживание джедая», вдохновленным Оби-Ваном Кеноби. Игроки также могут оформить предзаказ на издание Star Wars Jedi: Survivor Deluxe Edition, которое открывает доступ к эксклюзивным предметам, вдохновленным Ханом Соло, Люком Скайуокером и R2-D2.

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#star wars jedi fallen order #star wars #star wars jedi survivor #звездные войны #star wars jedi: survivor
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