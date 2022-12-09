@OnLeaks опираясь на утечки о смартфоне Google Pixel Fold от FrontPageTech, предоставил не только рендеры первого складного устройства Google в высоком разрешении, но также поделился размерами устройства и экрана. В частности, @OnLeaks утверждает, что Pixel Fold имеет размеры 158,7 x 139,7 x 5,7 мм в развернутом виде, что больше, чем у Galaxy Z Fold4 с размерами 155,1 x 130,1 x 6,3 мм, но зато смартфон от Google тоньше на 0,6 мм.
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К сожалению @OnLeaks не сообщил размеры Pixel Fold в сложенном состоянии, хотя если просто уменьшить математическим путём ширину вдвое, то они составляют 158,7 x 69,85 x 11,4 мм. Тем не менее утверждается, что Google оснастила Pixel Fold 5,79-дюймовым защищенным дисплеем, который будет почти на 0,5 дюйма меньше, чем аналогичный показатель в Galaxy Z Fold4.
И наоборот, Pixel Fold должен иметь более крупный складной дисплей с диагональю 7,69 дюйма. Судя по предыдущим слухам и утечкам, Pixel Fold будет запущен весной 2023 года во время мероприятия I/O 2023 по цене 1799 долларов.