Она значительно отличается от эталонной модели AMD

Компания Sapphire полностью изменила дизайн видеокарт на архитектуре RDNA3 в линейке NITRO+. Новый представитель Nitro+ имеет элегантный и современный вид с серебристым кожухом и задней панелью. Новые изображения подтверждают, что Radeon RX 7900 XTX NITRO+ будет толще, чем эталонная карта от AMD.

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С обеих сторон видеокарты расположены две большие светодиодные ARGB полосы, которыми можно управлять с помощью фирменного программного обеспечения Sapphire TRIXX. Также карта оснащена разъемом RGB для тех, кто предпочитает синхронизировать её подсветку с другими компонентами системного блока. Кроме того, Sapphire Radeon RX 7900 XTX будет оснащена двойным BIOS и специальным переключателем, как это было в сериях NITRO и NITRO PURE.

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Radeon RX 7900 XTX NITRO+ оснащена тремя 8-контактными разъемами питания и нестандартной конфигурацией портов на панели выводов. Видеокарта не получила порт USB Type-C, как на картах эталонных картах AMD, но зато оснащена двумя портами DisplayPort 2.1 и двумя портами HDMI 2.1. Насколько можно судить, это первая карта с двумя портами DisplayPort.