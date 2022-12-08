Компания Intel объявила, что на вебинаре, который состоится на следующей неделе, она раскроет план развития своей клиентской платформы для ПК. Рассматриваемые темы будут включать в себя точку зрения Intel на весь рынок ПК, драйверы и продукты, которые компания намерена представить в ближайшие годы.
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Будучи крупнейшим в мире поставщиком микропроцессоров, Intel больше всего пострадала от снижения спроса на пользовательские ПК. Но со временем спрос возрастет, и руководство Intel должно убедиться, что компания будет готова удовлетворить ожидания и потребности клиентов в ближайшие годы. Intel планирует подтвердить это инвесторам в своем веб-семинаре.
Intel есть о чем поговорить в отношении своей платформы для ПК. Ранее на этой неделе Intel еще раз подчеркнула свою дорожную карту технологического процесса и цель подготовить 18A (1,8 нм) к производству во второй половине 2024 года. Наряду со своими производственными технологиями компания упомянула несколько продуктов для пользовательских ПК, включая Meteor Lake. Эти чипы должны выйти в 2023 году, а процессоры Arrow Lake — в 2024 году, но компания ни разу не упомянула чипы Lunar Lake, которые должны дебютировать в 2025 году.
Кроме того ходили слухи о процессорах Raptor Lake Refresh, которые якобы планировалось выпустить в августе или сентябре 2023 года, но Intel также не подтверждала существование таких чипов.
Еще одна важная часть в деятельности Intel — настольные компьютеры и рабочие станции высокого класса. Intel подтвердила существование процессоров Sapphire Rapids для рабочих станций, но не комментировала, как планирует использовать Raptor Lake-S.
В любом случае вебинар должен стать захватывающим событием. Его проведут Мишель Джонстон Холтхаус, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Client Computing Group, и Кристоф Шелл, исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор.