PowerColor анонсировала выход двух видеокарт Radeon RX 7900 XTX и XT, относящихся к серии Hellhound. Эти новые карты будут оснащены мощными системами охлаждения с тройным вентилятором и, по-видимому, будут стоять на ступень ниже флагманских карт PowerColor Red Devil.
реклама
Судя по одному из сообщений @momomo_us, PowerColor будет использовать кулеры разного размера для RX 7900 XTX и RX 7900 XT.
Если сообщение верно, то картой меньшего размера неизбежно будет Radeon RX 7900 XT, а модель RX 7900 XTX будет более крупной. PowerColor опубликовала подробности только о версии RX 7900 XTX согласно своему последнему сообщению в блоге, в котором представлен массивный трехслотовый кулер с тремя вентиляторами с матовым черным кожухом и задней панелью.
Карта имеет вентиляторы со светодиодной подсветкой и прозрачными лопастями. К сожалению, как сообщается, это не RGB подсветка, и придется довольствоваться одним синим цветом.
Система охлаждения 7900 XTX HellHound включает восемь 6 мм никелированных медных тепловых трубок, соединенных с медной пластиной размером 91 х 89 х 2,6 мм, обеспечивающей отвод тепла от кристалла графического процессора и микросхем памяти. PowerColor добавила щель на заднюю панель для улучшения воздушного потока, позволяя воздуху проходить через саму карту.
PowerColor также модернизировала вентилятор новой конструкцией с 9 лопастями, которая позволяет на 3 градуса снизить нагрев, чем предыдущие поколения.
PowerColor в конструкции видеокарты применила 14-слойную печатную плату и 20-фазную систему подачи питания, которая, по словам компании, снижает потери во время передачи и помогает поддерживать высокую скорость работы при больших нагрузках.
Напомню, что видеокарты AMD RX 7900 XTX и XT эталонного и собственного дизайна от партнеров компании поступят в продажу 13 декабря.