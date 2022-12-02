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PowerColor анонсировала Radeon RX 7900 XTX и Radeon XT линейки Hellhound
Обе карты получат системы охлаждения с тремя вентиляторами, но будут различаться размером
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 PowerColor анонсировала выход двух видеокарт Radeon RX 7900 XTX и XT, относящихся к серии Hellhound. Эти новые карты будут оснащены мощными системами охлаждения с тройным вентилятором и, по-видимому, будут стоять на ступень ниже флагманских карт PowerColor Red Devil.

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 Судя по одному из сообщений @momomo_us, PowerColor будет использовать кулеры разного размера для RX 7900 XTX и RX 7900 XT.

 Если сообщение верно, то картой меньшего размера неизбежно будет Radeon RX 7900 XT, а модель RX 7900 XTX будет более крупной. PowerColor опубликовала подробности только о версии RX 7900 XTX согласно своему последнему сообщению в блоге, в котором представлен массивный трехслотовый кулер с тремя вентиляторами с матовым черным кожухом и задней панелью.

 Карта имеет вентиляторы со светодиодной подсветкой и прозрачными лопастями. К сожалению, как сообщается, это не RGB подсветка, и придется довольствоваться одним синим цветом.

 Система охлаждения 7900 XTX HellHound включает восемь 6 мм никелированных медных тепловых трубок, соединенных с медной пластиной размером 91 х 89 х 2,6 мм, обеспечивающей отвод тепла от кристалла графического процессора и микросхем памяти. PowerColor добавила щель на заднюю панель для улучшения воздушного потока, позволяя воздуху проходить через саму карту.

 PowerColor также модернизировала вентилятор новой конструкцией с 9 лопастями, которая позволяет на 3 градуса снизить нагрев, чем предыдущие поколения.

 PowerColor в конструкции видеокарты применила 14-слойную печатную плату и 20-фазную систему подачи питания, которая, по словам компании, снижает потери во время передачи и помогает поддерживать высокую скорость работы при больших нагрузках.

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   Напомню, что видеокарты AMD RX 7900 XTX и XT эталонного и собственного дизайна от партнеров компании поступят в продажу 13 декабря.

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