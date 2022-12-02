На данный момент компания готовит две модели

Рынок персональных компьютеров малого форм-фактора значительно вырос за последние несколько лет. В первое время только Intel и несколько тайваньских компаний предлагали модели мини-ПК, но сейчас рынок достаточно насыщен благодаря производителям корпусов, которые сосредоточились как на мощных сборках настольного класса формата mini-ITX, так и на маломощных чипах. Глядя на всё это в хорошем смысле слова безобразие, Xiaomi также рассматривает возможность выхода на рынок мини-ПК. Согласно некоторым сообщениям с Weibo, китайская компания планирует анонсировать две модели мини-ПК одновременно с запуском смартфонов серии Xiaomi 13, который должен был произойти ещё вчера.

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Один из мини-ПК Xiaomi называется Mini Host и включает в себя корпус, в котором есть только специальный блок питания. Хотя корпус подходит для двухслотовой дискретной графической карты, блок питания рассчитан всего на мощность 100 Вт. Неясно, можно ли заменить блок питания на более мощную модель. Глядя на фотографии, размещенные на Weibo, создается впечатление, что в корпусе нет никаких других вентиляционных отверстий, кроме задних, которые должны быть заняты двумя 90-мм вентиляторами. Хотя, сверху и снизу могут быть вентиляционные отверстия, но на фотографии этого не видно.

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Существует также полностью укомплектованная модель, напоминающая внешне платформу Intel NUC. Ходят слухи, что он оснащен процессором AMD Ryzen 7 6800H с интегрированным графическим процессором Radeon 680M. Система также имеет 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, а также 2 порта USB-A и аудиоразъем на передней панели. Предполагается, что в Китае компьютер будет стоить 3999 юаней, что эквивалентно 570 долларам, но цены на других рынках могут существенно отличаться.