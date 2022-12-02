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be quiet! представила компактный кулер Pure Rock LP высотой 45 мм
Новинка подойдет подавляющему большинству пользователей и совместима со всеми последними поколениями процессоров Intel и AMD
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 Немецкая компания be quiet!, специализирующаяся на корпусах и системах охлаждения выпустила новый низкопрофильный кулер, который, как утверждается, способен справится со нравом процессоров мощностью до 100 Вт. Этого достаточно для широкого круга обычных пользователей, независимо от того, используют ли они свой ПК для мультимедиа, создания контента или даже игр. Благодаря своим миниатюрным размерам новый be quiet! Pure Rock LP является отличным вариантом для ультракомпактных сборок формата Mini-ITX, а главное качество кулера заключается в том, что его высота составляет всего 45 мм. Остальные размеры кулера составляют 92 х 92 мм. Исходя из этого понятно, что новинка имеет вентилятор диаметром 92 мм. Вентиляторы большего размера обычно предпочтительнее для воздушного охлаждения ПК, но 92-мм вентиляторы также не являются чем-то необычным для компактных кулеров. Беспокойство пользователей может заключаться в том, что меньшему вентилятору придется вращаться быстрее, чтобы протолкнуть необходимый поток охлаждающего воздуха, и, следовательно, он будет более шумным.

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 Толщина вентилятора составляет 15 мм, так что остальная часть кулера be quiet! имеет толщину 30 мм. Внутри черного матового алюминиевого радиатора находятся три высокопроизводительных 6-миллиметровых тепловых трубки. Вес кулера составляет 358 грамм.

 be quiet! использует 92-мм вентилятор с 4-контактным разъемом, а значит имеет регулировку оборотов. Максимальная скорость вращения составляет 2500 об/мин, при такой скорости кулер будет издавать шум 30,6 дБ. Уровень шума в 30 дБ заметен для уха, но он не должен сильно беспокоить пользователей. Например, Центр по контролю и профилактике заболеваний США такой уровень громкости описывает как «тихий шепот».

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 Другим важным фактором при покупке воздушного кулера для процессора, несомненно, является цена. be quiet! говорит, что новый Pure Rock LP будет доступен по рекомендованной цене 50 долларов, начиная с 13 декабря. Это доступнее, чем у кулеров конкурента Noctua LP в версиях для современных платформ Intel и AMD, стоимость которых составляет 56 и 58 долларов соответственно.

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