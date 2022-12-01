Об этом свидетельствует информация из базы данных IMEI

Смартфон POCO X5 Pro 5G появился в базах данных IMEI. Xiaomi разработала три модели: 22101320G, 22101320C и 22101320I. Как, возможно, известно поклонникам Xiaomi, суффиксы «G», «C» и «I» обозначают глобальные, китайские и индийские варианты смартфонов соответственно. При этом Xiaomi по-прежнему предпочитает одновременно запускать несколько дистрибутивов MIUI. К слову, базы данных IMEI сообщают о глобальных и индийских вариантах под названием POCO X5 Pro 5G, а не POCO X5, как это было ранее.

реклама

Таким образом, похоже, что в прошлом месяце компания Xiaomi сертифицировала модель POCO X5 Pro 5G с BIS и FCC, а не модель начального уровня. В свою очередь, версия 22101320C будет выпущена под брендом Redmi, а не POCO. Ожидается, что Xiaomi будет продавать смартфон 22101320C под названием Redmi Note 12E Pro, который пополнит и без того очень разросшееся семейство Redmi Note 12.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

По слухам, все модели будут основаны на новом чипсете среднего уровня Snapdragon 782G, анонсированном компанией Qualcomm в прошлом месяце. Кроме того, предполагается, что POCO X5 Pro 5G и Redmi Note 12E Pro будут оснащены 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с частотой 120 Гц, а также получат аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Оба смартфона, скорее всего, будут поставляться с MIUI 14 на базе Android 12, а не с более новой версией Android 13, как Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Что касается, MIUI14, то полный список изменений в оболочке сегодня появился на просторах Всемирной паутины, а ознакомиться с ним можно по данной ссылке.