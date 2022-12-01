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Процесс складывания смартфона Oppo Find N2 Flip попал на видео до релиза
Ожидается, что смартфон выйдет уже в текущем месяце
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 Сегодня в сети появился короткий ролик, демонстрирующий новый складной смартфон Oppo Find N2 Flip. Напомню, что только вчера появились спецификации данного складного смартфона Oppo следующего поколения. Короткий клип, появившийся в китайских социальных сетях, показывает два дисплея устройства вместе с двумя его камерами. Как отмечает портал GSMArena, Find N2 Flip имеет защитную крышку, которая, вероятно, минимизирует возможность утечки внешности устройства.

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 Тем не менее видео демонстрирует основные функции устройства, в том числе внешний дисплей, который затмевает по размеру аналогичные решения конкурирующих смартфонов от других производителей. Oppo также решила выполнить ориентацию дисплея в портретном режиме, что еще больше отличает его от дисплеев своих конкурентов. Предположительно, диагональ данного экрана составляет 3,26 дюйма, что почти равно 3,5-дюймовым панелям первых iPhone.

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 Oppo пошла по пути Samsung, использовав две задние камеры в Find N2 Flip6: основную и сверхширокоугольную, которые базируются на датчиках Sony IMX766 и Sony IMX355 соответственно. Между тем внутренний дисплей имеет диагональ 6,8 дюйма, что ставит его на один уровень с другими складными смартфонами. Согласно последним слухам Find N2 Flip выйдет в конце этого месяца на мероприятии Inno Day 2022, дату которого Oppo еще не объявила.

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