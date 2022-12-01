Кацпер Скшипек обнародовал полный список изменений для MIUI 14, следующего крупного обновления для смартфонов и планшетов Xiaomi. Скшипек обнаружил журнал изменений на серверах MIUI. Стоит подчеркнуть, что список изменений пока может быть применен только к китайской версии MIUI 14. Однако Xiaomi, вероятно, внесет львиную долю изменений, перечисленных ниже и в глобальную прошивку. Текст представлен на английском языке и все желающие легко могут самостоятельно его перевести, благо современные смартфоны позволяют это сделать прямо с экрана монитора.
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На Weibo компания сообщила, что MIUI 14 имеет меньший размер прошивки по сравнению с MIUI 13. Это, по-видимому, является стремлением Xiaomi улучшить отзывчивость системы и свести к минимуму предустановленное ПО. Предположительно, Xiaomi также улучшила системную архитектуру MIUI для повышения производительности и снижения энергопотребления, хотя точный эффект еще предстоит увидеть при тестировании устройств.
Также Xiaomi намекает, что представила новые параметры темы для Android 13. Однако они могут быть недоступны в дистрибутивах MIUI 14 на базе Android 12. Несмотря на это, Xiaomi также интегрировала новые форматы виджетов под названием Super Icons и обновленный домашний экран. Более того, Xiaomi может похвастаться тем, что MIUI 14 обеспечивает лучшую защиту данных, чем предыдущие версии MIUI, наряду с оптическим распознаванием символов (OCR) в стандартном приложении «Галерея». Xiaomi еще не поделилась графиком выпуска MIUI 14, но есть подозрение, что компания сделает это во время возможной презентации серии Xiaomi 13 и MIUI 14, изначально запланированной на сегодня.