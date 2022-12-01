Компания уверяет, что новинка обеспечит беспрецедентный уровень защиты на сегодняшний день

Защитные стекла Gorilla Glass от компании Corning известны всем, кто хоть малой степени интересуется современными технологиями в области мобильной техники. Подавляющее большинство смартфонов используют для защиты дисплея именно эти стекла в течение многих лет. Теперь компания Corning официально объявила о выходе второго поколения Victus, являющегося, возможно, самой передовой версией этого защитного стекла, предназначенного для мобильных устройств.

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Corning утверждает, что при разработке Gorilla Glass Victus основное внимание уделялось защите от «падения на шероховатые поверхности, такие как бетон», поскольку они являются наиболее распространенными источниками повреждения смартфонов, если не учитывать кривых рук самих пользователей.

Кроме того стекло Victus 2 также было создано с учетом все более популярных складных смартфонов, поскольку оно призвано «улучшить характеристики защитного стекла для более крупных и тяжелых устройств», а также гарантировать, что смартфон выдержит падение с высоты пояса человека на шероховатую поверхность.

Компания продемонстрировала способность Victus 2 оставаться относительно неповрежденным при падении с высоты 1 метр на имитацию бетона в виде наждачной бумаги с зернистостью 80 или при ударе об него с энергией 2,33 Дж, тогда как конкурентное алюмосиликатное стекло не может похвастаться тем же при гораздо более щадящих условиях падения с высоты 0,5 м и при энергии 0,5 Дж соответственно.

Хотя стекло Gorilla Glass не всегда было абсолютной гарантией устойчивости к царапинам или ударам, Corning утверждает, что его новый композитный материал обеспечит высочайший уровень защиты.

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На данный момент нет информации о том, какой смартфон первым будет оснащен стеклом Victus 2, но компания указывает, что он будет выпущен в течение следующих нескольких месяцев.