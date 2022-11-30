Результаты довольно противоречивые, хотя многопоточная производительность возросла на 5000 баллов

Сегодня в сети появились результаты тестирования в Geekbench необъявленного, но почти наверняка реального чипсета M2 Max от Apple. Согласно информации Geekbench чипсет имеет 12 процессорных ядер, работающих на тактовой частоте 3,54 ГГц. Интересно, что тестируемая система включала невероятны 96 ГБ оперативной памяти. По слухам, чип, который будет использоваться в будущих моделях MacBook Pro и Mac Studio, предлагает небольшое увеличение производительности по сравнению с существующим M1 Max, если результаты Geekbench соответствуют действительности.

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Результаты Geekbench 5 относятся к компьютеру Mac14,6, работающему на невыпущенной версии macOS 13.2. Он набрал 1853 балла в одноядерном режиме и 13855 в многоядерном. Это несколько разочаровывает, поскольку восьмиядерный MacBook Pro M2 набирает 1899 баллов в том же одноядерном тесте. Тем не менее большее количество ядер в M2 Max позволяет ему вырваться вперед в многоядерном рейтинге, так как M1 набрал 8737 баллов. Все компьютеры Mac на чипах "M" превосходят Intel iMac 2020 года. Так система с Core i7-10700K с тактовой частотой 3,8 ГГц набирает 1250 баллов в одноядерном тесте и 8157 баллов в многоядерном.

В отчете DigiTimes утверждается, что Apple перейдет от текущего 5-нм техпроцесса TMSC у M2 к 3-нм техпроцессу с M2 Pro. Apple не объявила об этой разработке, но, как сообщается, производственные мощности в TSMC были забронированы Apple еще летом.

Чипы M1 предыдущего поколения были доступны в четырех вариантах: оригинальном, Pro, Max и Ultra, причем чипы более высокого уровня имели больше ядер и более мощные графические процессоры. В то время как Mac mini, iMac, MacBook Air, несколько MacBook Pro и iPad Pro получили базовые чипы, большинство MacBook Pro поставляются с M1 Pro или M1 Max, а новый Mac Studio может быть оснащен чипом M1 Ultra, который представляет собой два чипа M1 Pro, соединенных вместе. В то время как M1 имеет восемь или 10 ядер ЦП, различия между чипами в основном выражаются в количестве ядер графического процессора и объеме памяти.

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Вполне разумно ожидать, что M2 пойдет по тому же пути, и хотя до сих пор M2 появлялся только в MacBook Air 2022 года и в одной модели MacBook Pro, ожидается, что он сможет появиться во всей линейке компьютеров Mac, даже в Mac Pro, который по-прежнему использует процессоры Intel.