Пропускная способность GDDR6W почти соответствует стандарту HBM2E

Samsung объявила спецификации памяти GDDR6W, хотя менее чем 2 месяца назад представила спецификации GDDR7. Похоже, что устройствам с чипами GDDR7, может потребоваться некоторое время, чтобы выйти на рынок, поэтому память текущего поколения еще долго будет актуальной. Samsung утверждает, что стандартизация JEDEC для продуктов с GDDR6W завершена была уже во втором квартале этого года, и южнокорейский гигант планирует представить этот стандарт для ноутбуков и сектора высокопроизводительных вычислений очень скоро. Стандарт GDDR6W не только предлагает более высокую пропускную способность, удвоенную емкость и число контактов ввода-вывода по сравнению с чипами GDDR6X 24 Гбит/с, но и революционную конструкцию FOWLP, которая позволяет не изменять занимаемую площадь, используя тот же производственный процесс GDDR6X и сократить время и затраты на внедрение.

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Емкость памяти теперь удвоена с 16 Гбит до 32 Гбит на кристалл, а количество контактов ввода-вывода увеличилось с 32 до 64. Это не только означает уменьшение площади на 50% по сравнению с GDDR6X, но и также уменьшает высоту кристалла с 1,1 мм до 0,7 мм за счет устранения базового слоя печатной платы и замены его кремниевой пластиной, в которую встроены сами чипы VRAM.

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Что касается исходной пропускной способности, Samsung заявляет, что видеопамять GDDR6W может почти соответствовать стандарту HBM. В то время как чипы HBM2E имеют пропускную способность на уровне системы 1,6 ТБ/с с 4096 шиной и скоростью передачи 3,2 Гбит/с, новый стандарт GDDR6W предлагает пропускную способность 1,4 ТБ/с с 512 шиной и скоростью 22 Гбит/с. Сокращение числа линий в 8 раз делает память более рентабельной для использования в устройствах. Напомню, что GDDR6X предлагает пропускную способность до 1,1 ТБ/с, поэтому память GDDR6W будет примерно на 30% быстрее.