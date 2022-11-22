Qualcomm неожиданно отказалась от нового чипсета, предназначенного для смартфонов среднего класса, но обновит существующую модель. Благодаря модему Snapdragon X53 с поддержкой 5G, системе FastConnect 6700 для Wi-Fi6E, Bluetooth 5.2 и 6-нм техпроцессу это довольно приличное обновление чипсета 7-й серии.
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Qualcomm намекает, что Snapdragon 782G был заказан, чтобы максимально использовать оставшиеся запасы Snapdragon 778G и 778G+. Он совместим с датчиками изображения разрешением до 200 МП, которые он может использовать для съемки видео HDR10+ с более чем 1 миллиардом цветов.
Snapdragon 782G также имеет тот же процессор изображения Spectra ISP, Qualcomm AI Engine, Snapdragon Elite Gaming и современный аудиопакет Snapdragon Sound, что и Snapdragon 778G. Тем не менее не обошлось и без изменений. Его самое быстрое ядро Kryo 670 Prime на архитектуре Cortex-A78 было разогнано с 2,5 ГГц до 2,7 ГГц.
Qualcomm также утверждает, что в этом обновленном чипсете улучшен захват изображения камерой и улучшена производительность графического процессора на 10% по сравнению с линейкой Snapdragon 778G. Возникает вопрос, почему чипсет Snapdragon 782G был анонсирован так поздно, так как дебют первого смартфона на его основе состоится уже завтра 23 ноября 2022 года.