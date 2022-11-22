Предполагается, что это будет переименованный китайский Redmi K60

Сайт Xiaomiui показал концептуальные изображения одного из нескольких смартфонов, которые Xiaomi, как ожидается, выпустит в серии Redmi K60 в этом году. К сожалению, неясно, основаны ли эти изображения на просочившихся CAD-рендерингах или являются композициями из более ранних утечек. Тем не менее они должны дать представление о том, как примерно должен выглядеть следующие флагманские смартфоны Xiaomi Redmi.

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Как показывают изображения ниже, Xiaomiui утверждает, что Redmi K60 имеет плоский дисплей с центральной фронтальной камерой и тонкими рамками. Последние тоже выглядят почти симметрично, хотя кажется, что нижняя рамка дисплея толще, чем верхняя, и только стороны соответствуют друг другу. Кроме того, Xiaomiui утверждает, что Redmi K60 имеет не только плоский дисплей, но и весь корпус, аналогично Xiaomi 13, а также сери iPhone 14 и Nothing Phone (1).

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Кроме того, Redmi K60 получит три камеры на задней панели, расположенные в модуле немного меньшего размера, чем у Redmi K50. По словам Xiaomiui, Redmi K60 будет продаваться на мировом рынке под названием POCO F5, работать на чипсете Snapdragon 8 Plus Gen 1 и комплектоваться AMOLED дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 1440p. Ожидается, что Xiaomi анонсирует Redmi K60 и POCO F5 в начале следующего года.