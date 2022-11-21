Китайская компания Colorful представила три новые модели NVIDIA RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA102.
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Три карты будут относиться к линейкам iGame Vulcan OC, iGame Advanced OC и iGame Ultra White OC. Если внимательно посмотреть на подробные характеристики, то можно увидеть, что изменился не только графический процессор, но и показатели энергопотребления. Версия с процессором GA102 Vulcan OC почти идентична оригинальной версии, оснащенной графическим процессором GA104, это означает наличие трех 8-контактных разъемов питания и систему питания, выполненную по схеме 14+4 фаз. Однако обновленная модель с более мощным графическим процессором будет потреблять до 400 Вт, что на 90 Вт больше оригинала. Тактовая частота не изменилась и по-прежнему составляет 1860 МГц.
iGame Ultra White получает самое большое обновление из всех трех карт. Эта более новая модель, по-видимому, основана на дизайне RTX 3080 с тройными 8-контактными разъемами питания (в оригинале был двойной 8-контактный) и слегка модифицированным кулером с большим количеством тепловых трубок. Потребляемая мощность здесь также выше и теперь достигает 370 Вт по сравнению с 310 Вт у оригинала.
Модель RTX 3070 Ti Advanced OC не выпускалась на графическом процессоре GA104, поэтому сравнивать ее не с чем. Однако ясно, что эта модель также основана на дизайне RTX 3080.
Различить версии видеокарт вряд ли получится. Colorful не указывает клиентам, какой графический процессор используется в каждом варианте RTX 3070 Ti. Компания добавила маркировку «V2» только к моделям с GPU GA102 и отличить их до покупки от оригинала просто нереально. Кроме того следует отметить, что Colorful явно не планирует продавать эти карты за пределами Китая.