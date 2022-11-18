В сеть попали коды инженерных образцов процессоров серии Threadripper 7000

Несколько месяцев назад появились сообщения о грядущем процессоре Threadripper 7000, который появился на сайте Einstein@Home с той же 64-ядерной и 128-поточной конфигурацией, что и текущий флагман Threadripper PRO 5995 WX. Две новые записи в базе данных с того же сайта показывают, что AMD, возможно, планирует выпустить еще более мощные модели Threadripper 7000 с 96 ядрами и 192 потоками.

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Ожидается, что процессоры AMD Threadripper 7000 под кодовым названием Storm Peak будут оснащены новыми 5-нм ядрами Zen 4, и, если новая информация, просочившаяся на сайте Einstein@Home, верна, они могут состоять из 12 кристаллов. Записи в базе данных предполагают, что данные модели являются инженерными образцами, тогда как последние 4 символа включенные в коды OPN намекают на версии с базовыми тактовыми частотами 2,0 ГГц (20_Y) и 2,1 ГГц (21_N):

AMD Eng Sample: 100-000000884-21_N (96 ядер / 192 потока);

AMD Eng Sample: 100-000000884-20_Y (96 ядер / 192 потока);

AMD Eng Sample: 100-000000454-20_Y (64 ядра / 128 потоков).

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Зная, что процессоры Threadripper очень схожи с серверными моделями EPYC, похоже, что процессор Threadripper 7000 с 96 ядрами и 192 потоками может быть основан на EPYC 9654. Однако озвученные базовые частоты Threadripper 7000 на 300 МГц ниже, поэтому тактовая частота в разгоне может не достигать 3,7 ГГц. В этом случае TDP также может быть немного ниже 360 Вт. Предполагается, что стоимость процессоров при их выходе в первом или втором квартале 2023 года может достигнуть 10000 долларов, это значительно дороже Threadripper PRO 5995 WX, стоимость которого сейчас составляет 7900 долларов.