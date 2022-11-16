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Alphacool представила два водоблока для NVIDIA RTX 4090
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 Alphacool анонсоровала два новых инновационных решения для активного водяного охлаждения видеокарт NVIDIA RTX 4090.

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 Чтобы максимально эффективно рассеивать огромное количество отработанного тепла графических карт нового поколения, водяной кулер был подвергнут многочисленным оптимизациям по сравнению с предыдущими моделями. Ребристая структура была адаптирована и обеспечивает эффективный поток воды при одновременном увеличении охлаждающей поверхности. Модифицированная струйная пластина с улучшенным двигателем впуска обеспечивает оптимальное распределение воды на ребрах охлаждения. Полностью хромированное медное основание устойчиво к кислотам, царапинам и повреждениям. Кроме того, хромирование обеспечивает однородность и блеск, чего нельзя достичь при никелировании.

 Дизайн Aurora GeForce RTX 40XX Eisblock визуально тише и изящнее, потому что вокруг всего кулера проходит только одно уплотнительное кольцо. Кроме того, дизайн вокруг ребер охлаждения и пластины с форсунками делает внешний вид более чистым. Освещение от 12 RGB-светодиодов с цифровой адресацией еще лучше распределяется по кулеру благодаря хромированному покрытию.

 Водяные кулеры Eisblock Aurora для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 уже доступны для предварительного заказа в интернет-магазине Alphacool.

Особенности Eisblock Aurora:

 - хромированный медный охладитель;

 - оптимизированная структура ребер с увеличенной охлаждающей поверхностью;

 - модифицированная форсунка обеспечивает оптимальный поток через охлаждающие ребра;

 - яркая светодиодная aRGB подсветка.

Совместимость Eisblock Aurora:

  NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition ;

  MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G;

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  MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X 24G.

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