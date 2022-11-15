Все они получат увеличенные тактовые частоты, но только три из них удостоятся изменений на уровне ядер

Intel намекнула, что мобильная линейка процессоров Raptor Lake должна быть запущена к концу 2022 года, и в нее могут быть включены топовые модели линейки HX. На данный момент были известны спецификации только Core i9-13900HX и Core i7-13700HX. Однако похоже, что Intel выпустит множество моделей HX в широком ценовом диапазоне. Так пользователь Tw***r OneRaichu недавно опубликовал список будущих моделей Raptor Lake-HX и некоторую дополнительную информацию о платформе.

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Помимо моделей Core i9-13900HX и Core i7-13700HX, OneRaichu упоминает Core i7-13650HX с 6 производительными ядрами и 8 эергоэффективными ядрами, работающими на максимальной частоте 4,9 ГГц, а также две модели линейки i5, включая Core i5-13500HX с той же конфигурацией ядер, работающей на максимальной частоте 4,7 ГГц и Core i5-13450HX с 6 производительными ядрами и только 4 энергоэффективными ядрами с максимальной тактовой частотой 4,6 ГГц.

Портал Videocardz отмечает, что только процессоры i9 и i5, станут реальными обновлениями по сравнению с моделями Alder Lake, поскольку они включают в себя больше ядер и повышение частоты, но схема наименования у них не совпадает, предполагая, что Intel может представить еще больше моделей в линейке HX 13-го поколения.

Еще одним обновлением, которое, по-видимому, предназначено только для определенных моделей Raptor Lake-HX 13-го поколения, является поддержка более быстрой оперативной памяти DDR5-5600. OneRaichu сообщает, что некоторые модели по-прежнему поддерживают только DDR5-4800. Однако вся линейка также должна сохранить совместимость с памятью DDR4.

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С добавлением большего количества ядер и более высокими тактовыми частотами будет интересно посмотреть, сможет ли Intel сохранить те же предельные значения мощности в 157 Вт, что и у Alder Lake, так как само по себе это уже довольно внушительное значение для мобильной платформы.