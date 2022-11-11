Новая функция позволяет значительно упростить поиск нужного процесса

Microsoft начала тестировать новую функцию поиска для одного из старейших инструментов Windows Диспетчера задач. На этой неделе Microsoft представила несколько новых функций для диспетчера задач в последней сборке Windows 11 Insiders. Панель поиска задач является основным дополнением в бета-сборках 22621.891 и 22623.891 (KB5020040). Компания заявила, что это одна из самых востребованных функций.

реклама

Вместо того чтобы прокручивать длинный список запущенных программ на вкладке «Процессы» диспетчера задач, пользователи скоро смогут вводить имя в строку поиска в верхней части окна. Фильтр будет предоставлять результаты поиска на основе нескольких имен для каждого процесса.

Часто название программы не совпадает с тем, что указано в диспетчере задач. Иногда приложения запускают несколько связанных процессов с разными именами. Панель поиска диспетчера задач решает эту проблему, позволяя пользователям выполнять поиск по двоичному имени, PID или имени издателя.

К сожалению, фильтр можно использовать только в том случае, если пользователь уже знает, какой процесс необходимо контролировать или отключить.

Еще одним небольшим дополнение к диспетчеру задач является возможность переключаться между светлой и темной темами независимо от системной темы. Microsoft также упростила включение режима эффективности для процессов и теперь позволяет пользователям отключать диалоговое окно подтверждения для этой функции.

Более ранняя сборка Windows Insider изменила дизайн диспетчера задач, заменив вкладки боковой панелью. В других версиях были добавлены такие функции, как вкладки проводника файлов, игровая панель, управляемая контроллером, восстановлено собственное копирование компакт-дисков и новый интерфейс переполнения панели задач.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Несмотря на то, что новые функции появляются в общедоступной версии Windows 11, они до сих пор не повысили скорость внедрения операционной системы. Согласно статистике Windows 11 установлена на 15-25% компьютеров по всему миру. Её распространение проходит намного медленнее, чем у Windows 10, частично из-за жестких требований к процессору.