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Windows 11 получила функцию поиска в Диспетчере задач
Новая функция позволяет значительно упростить поиск нужного процесса
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 Microsoft начала тестировать новую функцию поиска для одного из старейших инструментов Windows Диспетчера задач. На этой неделе Microsoft представила несколько новых функций для диспетчера задач в последней сборке Windows 11 Insiders. Панель поиска задач является основным дополнением в бета-сборках 22621.891 и 22623.891 (KB5020040). Компания заявила, что это одна из самых востребованных функций.

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 Вместо того чтобы прокручивать длинный список запущенных программ на вкладке «Процессы» диспетчера задач, пользователи скоро смогут вводить имя в строку поиска в верхней части окна. Фильтр будет предоставлять результаты поиска на основе нескольких имен для каждого процесса.

 Часто название программы не совпадает с тем, что указано в диспетчере задач. Иногда приложения запускают несколько связанных процессов с разными именами. Панель поиска диспетчера задач решает эту проблему, позволяя пользователям выполнять поиск по двоичному имени, PID или имени издателя.

 К сожалению, фильтр можно использовать только в том случае, если пользователь уже знает, какой процесс необходимо контролировать или отключить.

 Еще одним небольшим дополнение к диспетчеру задач является возможность переключаться между светлой и темной темами независимо от системной темы. Microsoft также упростила включение режима эффективности для процессов и теперь позволяет пользователям отключать диалоговое окно подтверждения для этой функции.

 Более ранняя сборка Windows Insider изменила дизайн диспетчера задач, заменив вкладки боковой панелью. В других версиях были добавлены такие функции, как вкладки проводника файлов, игровая панель, управляемая контроллером, восстановлено собственное копирование компакт-дисков и новый интерфейс переполнения панели задач.

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 Несмотря на то, что новые функции появляются в общедоступной версии Windows 11, они до сих пор не повысили скорость внедрения операционной системы. Согласно статистике Windows 11 установлена на 15-25% компьютеров по всему миру. Её распространение проходит намного медленнее, чем у Windows 10, частично из-за жестких требований к процессору.

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#microsoft #windows 10 #windows #windows 11 #windows11 #windows 11 insider #диспетчер задач
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