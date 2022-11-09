Данные модели отличаются от старших версий лишь пониженной частотой и меньшим уровнем TDP

Первоначальный выпуск процессоров серии AMD Ryzen 7000 включал только четыре модели линейки X, которые считались высокопроизводительными чипами для игровых систем. Однако полная стоимость платформы AMD AM5 X670 и B650 стала одной из причин, по которой геймеры выбирают аппаратное обеспечение Intel.

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Вскоре AMD предложит новые процессоры Ryzen 7000, которые будут стоить меньше и должны работать в паре с более дешевыми материнскими платами, тем более что по умолчанию они имеют относительно низкий TDP. Предстоящие Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 будут иметь более низкие тактовые частоты и TDP на уровне 65 Вт.

Оба процессора были обнаружены на веб-сайте SiSoftware и протестированы в одной и той же системе под названием SAPPHIRE 7D771.

AMD Ryzen 5 7600 является 6-ядерным и 12-поточным процессором с базовой тактовой частотой 3,8 ГГц, что на 900 МГц меньше по сравнению с Ryzen 5 7600X. В остальном процессор имеет ту же конфигурацию, включая кэш L2/L3 общим объемом 38 МБ.

8-ядерный Ryzen 7 7700 уже попадал в утечки. Он имеет ту же конфигурацию, что и старшая версия, но с меньшей базовой частотой, равной 3,8 ГГц. Это на 700 МГц ниже частоты Ryzen 7 7700X, но с преимуществом в виде снижения TDP на 40 Вт.

AMD в настоящее время производит широкий спектр процессоров серии Ryzen 5000, которые зачастую будут лучшим выбором, чем модели серии 7000, особенно с учетом цены. Тем не менее для тех, кто ищет перспективное решение с поддержкой памяти DDR5 и интерфейса PCIe Gen5, новые модели будут хорошей альтернативой.

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AMD еще не подтвердила, когда появятся Ryzen 5 7600 и Ryzen 7 7700, однако, учитывая агрессивную конкуренцию со стороны Intel, эти процессоры нужны AMD, как никогда.