В свою очередь эксперт компании Corsair рассказал о рекомендации, как правильно вставлять кабели 12VHPWR

Организация PCI-SIG, стоящая за всеми аспектами, связанными с PCI Express, в настоящее время рассматривает возможное изменение разъема 12VHPWR. Хотя данные недоступны для общественности, члены организации, такие как Amphenol, опубликовали некоторые обновления спецификаций. Эти изменения добавят больший кожух и функции захвата вокруг дополнительных 4 контактов данных.

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Однако это не решит проблему плавления разъемов, поскольку провода данных не несут больших электрических нагрузок. Если эти контакты случайно повреждены из-за ошибки пользователя или неправильного пути передачи данных, видеокарта просто будет работать с более низкой мощностью.

По словам эксперта Corsair PSU Джона Героу, проблема расплавления разъемов питания может заключаться в неправильном соединении между кабелем и адаптером, и разъемом на видеокарте. Между кабелем и разъемом не должно быть зазора, как показано ниже.

Однако здесь важно отметить, что не все разъемы подключаются таким образом. Некоторые пользователи утверждают, что их кабели 12VHPWR просто не соответствуют рекомендациям. В связи с этим возникает вопрос, имеет ли место неправильные характеристики разъема или виноват адаптер питания.

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Если проблема действительно так же легко решается, как было сказано выше, то у NVIDIA нет причин об этом умалчивать. Компания могла бы просто опубликовать рекомендацию, как правильно вставить кабель и что делать, если он не подходит. К сожалению, Nvidia больше не делала заявлений после того, как подтвердила, что расследует проблему.