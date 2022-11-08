В акции участвует вся линейка видеокарт, но количество игр зависит от конкретной модели

С сегодняшнего дня компания AMD будет предлагать бесплатные игры при покупке видеокарт серии Radeon RX 6000. Не все видеокарты, участвующие в акции будут иметь равноценный игровой пакет. При покупке новых видеокарт линеек высокой и средней ценовой категории, включая Radeon RX 6900, 6800, 6700 и 6600 у участвующих в акции розничных продавцов пользователи получат два игровых купона для активации и скачивания Dead Island 2 и The Callisto Protocol. В свою очередь покупка видеокарт начального уровня, таких как Radeon 6500 и 6400, позволит получить купон только на одну игру - Dead Island 2.

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Стоит отметить, что абсолютно неважно, была ли карта Radeon RX 6000 куплена в составе готовой системы или самостоятельно у розничного продавца. Единственным требованием является купить карту у участвующего в акции партнера. Полный список, которых, можно найти перейдя по данной ссылке. Сразу необходимо отметить, что российских продавцов в списке нет по известным причинам.

Стоит сказать, что в акции не участвуют карты грядущей серии Radeon RX 7000. Они должны быть запущены 13 декабря. Возможно после их выхода AMD обновит список участвующих в акции карт.

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В заключении отмечу, что акция продлится до 4 февраля 2023 г, а активировать код можно будет ещё в течение месяца после этого.