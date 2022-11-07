По своим характеристикам он аналогичен AMD Ryzen 5 7600X, но имеет меньшие чактовые частоты

Похоже, что не-X версия процессора AMD Ryzen 5 7600X находится в стадии разработки, поскольку инсайдер TUM APISAK обнаружил его вероятный инженерный образец в базе данных тестов SiSoftware Sandra. Запись для Ryzen 5 7600 показывает, что это 6-ядерный/12-поточный процессор с тактовой частотой 3,8 ГГц и IMC 3,2 ГГц. Кроме того, чип имеет по 1 МБ кэш-памяти L2 на ядро и 32 МБ кэш-памяти L3, что соответствует объему AMD Ryzen 5 7600X.

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Для AMD Ryzen 5 7600 в этом тесте предлагается два результата: 259,72 GOPS для процессорных вычислений и 1084,75 Мпикс/с для мультимедиа. Для сравнения, у Ryzen 5 7600X совокупные средние показатели этих двух показателей составляют 318,14 GOPS и 1332,69 Мпикс/с соответственно.

Ryzen 5 7600X имеет среднюю частоту 5,05 ГГц в тесте Sandra по сравнению с 3,79 ГГц Ryzen 5 7600. Разница в тактовой частоте в разгоне между Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X невелика и составляет 0,2 ГГц (4,4 ГГц против 4,6 ГГц), поэтому справедливо предположить, что AMD Ryzen 5 7600 покажет результаты, близкие к AMD Ryzen 5 7600X после оптимизаций, если его средняя тактовая частота превысит 3,8 ГГц.

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Существует также вероятность того, что Ryzen 5 7600 позволит сборщикам настольных ПК получить гораздо более доступный чип Zen 4. AMD Ryzen 5 7600X стоит 299 долларов, как и Ryzen 5 5600X при запуске, поэтому может случиться так, что Ryzen 5 7600 будет выпущен по цене около 199 долларов, аналогично Ryzen 5 5600. Однако может получиться так, что будущим покупателям AMD Ryzen 5 7600 придется больше заплатить за материнскую плату, чем за сам процессор, так как новая платформа AMD получилась довольно дорогой. Также не прибавляет оптимизма отказ от поддержки памяти DDR4, что также заставит пользователей дополнительно раскошелиться на всё ещё более дорогую память DDR5.