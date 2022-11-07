Результат NVIDIA GeForce RTX 4080 весьма впечатляет и показывает увеличение производительности более чем на 50 процентов в сравнении с предшественником

Всего через несколько часов после того, как первые результаты тестирования в Geekbench видеокарты RTX 4080 попали в сеть, та же невыпущенная модель была протестирована в 3DMark.

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Утечка информации исходит от MEGAsizeGPU, который в последнее время имеет отличную репутацию. MEGAsizeGPU первым поделился результатами RTX 4080 в 3DMark TimeSpy. Инсайдер получил оценки в TimeSpy и Time Spy Extreme, соответственно, 14718 и 28599 графических баллов. Это примерно то, что ожидалось от этой карты, исходя из предыдущих утечек и официальных данных о производительности в играх.

Поскольку MEGAsizeGPU опубликовал полные скриншоты из теста 3DMark, можно также получить представление о реальных тактовых частотах графического процессора. Напомню, что RTX 4080 имеет почти такую же тактовую частоту, что и RTX 4090 (2508 МГц против 2520 МГц), и, вероятно, поэтому наблюдаются аналогичные частоты около 3 ГГц во время теста. Тем не менее протестированная карта, скорее всего, представляет собой вариант с заводским разгоном, поскольку инсайдер ранее поделился фотографиями упаковки от Inno3D RTX 4080 iChill X3.

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Такие оценки 3DMark TimeSpy указывают на еще большую производительность, чем тесты Geekbench. Можно ожидать от 51% до 54% прироста производительности, чем у модели RTX 3080 12 ГБ. Кроме того, RTX 4080 на 32% быстрее, чем RTX 3090 Ti в обоих тестах. В свою очередь RTX 4090 оказывается на 36,8% быстрее, чем RTX 4080 с настройками Extreme 4K.