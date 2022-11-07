Xiaomi 13 Pro имеет некоторое сходство с Xiaomi 12 Pro и даже Mi 11 Ultra

В прошлом месяце в сеть просочились несколько фотографий смартфонов, которые должны называться Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Хотя изображения ни на одной из фотографий не были подтверждены как прототип или розничная модель, последняя серия визуализаций на основе САПР от@OnLeaks имеет поразительное сходство с этими более ранними утечками. Рендеры @OnLeaks показывают, что в предыдущих утечках смартфоны были перепутаны. Неудивительно, что у Xiaomi 13 Pro корпус камеры больше, хотя у него три объектива, как у обычного Xiaomi 13.

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Согласно @OnLeaks, Xiaomi 13 Pro имеет размеры примерно 163,0 x 74,6 x 8,8 мм. Если учитывать выступ камер, то толщина устройства увеличивается до 11,8 мм. Исходя из этих размеров, блок камеры имеет толщину 3 мм и ширину примерно 40 мм. Xiaomi 13 Pro короче своего предшественника, при этом он такой же широкий и на 0,6 мм толще.

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Кроме того, Xiaomi 13 Pro имеет изогнутый дисплей, как и его предшественник, в отличие от Xiaomi 13. По-видимому, у Xiaomi 13 Pro корпус камеры больше, чем у iPhone 14 Pro, который сам по себе очень большой. Судя по всему Xiaomi вернулась к дизайну камеры от Mi 11 Ultra, хотя и без дополнительного дисплея. Как и в случае с Xiaomi 13, ожидается, что Xiaomi 13 Pro будет запущен сначала в Китае и только после этого его следует ожидать на других рынках. В настоящее время серия Xiaomi 13 планируется к выходу в Китае уже в конце этого месяца.