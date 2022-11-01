Этот результат значительно хуже старта продаж предыдущей серии Redmi Note 11

Xiaomi только выпустила серию Redmi Note 12 в Китае, но утверждает, что уже продала целый грузовик этих смартфонов. На момент запуска серия Redmi Note 12 состоит из четырех моделей, а также специальной версии Redmi Note 12 Pro Plus под названием Redmi Note 12 Racing Edition. Кстати, недавно выяснилось, что Redmi Note 12 Pro Plus будет продаваться в Индии, как Xiaomi 12i HyperCharge из-за поддержки быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

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По данным Xiaomi, с момента официального запуска серии 31 октября было продано уже 350000 устройств. Стоимость смартфонов серии Redmi Note 12 начинается с 1199 юаней (около 165 долларов) за Redmi Note 12 5G начального уровня. Redmi Note 12 Pro Discovery Edition продается по цене 2399 юаней (около 334 долларов), а Redmi Note 12 Racing Edition - по цене 2599 юаней (около 362 долларов).

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Компания еще не раскрыла общее количество проданных устройств серии Redmi Note 12. Однако, похоже, что продажи серии Redmi Note 12 ниже того, что было у серии Redmi Note 11 год назад. Напомню, что Xiaomi хвасталась тем, что в течение часа после начала предпродажного периода было продано более 500000 серий Redmi Note 11. Кроме того, Xiaomi неявно подтвердила, что серия Redmi Note 12 изначально не так популярна, как уходящие устройства линейки Redmi Note 11.