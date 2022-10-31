Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Внешняя док-станция снижает производительность RTX 4090 более чем на 50 процентов
Об этом свидетельствует видео с тестированием подобной конструкции на одном из тематических каналов на YouTube
рекомендации
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
i9 12900 дешевеет в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

  На YouTube-канале JarrodsTech вышло новое видео, демонстрирующее работу RTX 4090 с внешней док-станцией, подключенной к ноутбуку. Результат очень плохие. Комбинация док-станции и ноутбука снижала игровую производительность RTX 4090 в большинстве игр в лучшем случае на 50%.

реклама

 Для тестирования использовались два разных ноутбука: Asus Zenbook 14 OLED с процессором Core i7-1260P и более мощный игровой ноутбук Aorus 17X с более производительным Core i9-12900HX. Также Джаррод собрал настольную тестовую систему на базе процессора Ryzen 9 7950X в качестве эталона для сравнения. Это означает несоответствие производительности между процессорами ноутбуков и настольного ПК, что важно иметь в виду, поскольку RTX 4090 может стать узким местом в некоторых играх.

 К сожалению, Джаррод не поделился подробностями о внешней док-станции с графическим процессором, которую он использует, отметив только, что это док-станция на базе Thunderbolt 3. Джаррод использовал внешний блок питания Corsair мощностью 850 Вт для тестов, поскольку встроенный блок мощностью 650 Вт не имел достаточного количества 8-контактных разъемов для адаптера питания RTX 4090.

 В ходе тестирования Джаррод обнаружил, что все протестированные игры едва ли могут использовать 50% мощности графической карты RTX 4090. God of War была одной из лучших протестированных игр, демонстрируя снижение производительности при разрешении 4K на Core i7-1260P на 35% по сравнению с конфигурацией настольного ПК. Худшим показателем стала производительность RTX 4090 в Watch Dogs Legion при разрешении 4K, которая снизилась на 82% в сравнении с настольным аналогом.

 Разница в производительности между обоими ноутбуками также сильно отличалась в большинстве игр. Хорошим примером этого является игра Assassin's Creed Valhalla, где игровой ноутбук с процессором Core i9-12900HX был вдвое медленнее ультрабука с более медленным процессором Core i7-1260P. Такой результат выглядит очень странно. Возникает подозрение, что функция Resizable BAR может быть как-то связана с этим.

 Похоже, что использование RTX 4090 с док-станцией для графического процессора Thunderbolt 3 и процессором для ноутбука с более низким энергопотреблением приводит к очень плохим результатам. Док-станции с Thunderbolt 3 просто не предназначены для использования столь мощной видеокарты RTX 4090 даже в разрешении 4K.

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
3060 Gigabyte за 30 с началом
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

 Тем, кто надеялся использовать новое поколение видеокарт и док-станцию с интерфейсом Thunderbolt 3, придется подождать выхода более производительных станций с интерфейсом Thunderbolt 4 или даже Thunderbolt 5, прежде чем такие карты, как RTX 4090, приобретут смысл использования в качестве внешних игровых ускорителей. Либо просто не заниматься экспериментами, а приобрести полноценную игровую настольную систему.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#asus #rtx 4090 #thunderbolt #ryzen 9 7950x #thunderbolt 3 #thunderbolt 4 #док-станция #thunderbolt 5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce RTX 4080 начали появляться на сайтах магазинов
Пользователи перестали покупать RTX 4090 на фоне массовых проблем с плавлением кабелей карты
Пользователи Reddit собрали уже 15 подтвержденных случаев оплавления разъемов RTX 4090
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине "сбивают" пролетающие ракеты и беспилотники при помощи смартфонов
52
Новая видеокарта за 13900 рублей опережает по производительности GeForce RTX 3060
20
В прогаре 12-пинового разъема питания RTX 4090 виноваты сами пользователи
52
ЕС обеспокоен резко выросшим экспортом стиральных машин и холодильников в страны ЕАЭС
19
Тихо скидками шурша дешевеют неспеша – магазины РФ предлагают видеокарты NVIDIA по выгодным ценам
59
Видеокарты после майнинга на развес - вьетнамский блогер показал избыток карт на рынке
14
Apple признает, что полностью исправляет недостатки безопасности только для последних версий ОС
+
Майнинг на видеокартах умер, но майнеры Bitcoin продолжают добычу и покупают ASIC-оборудование
6
На NVIDIA GeForce RTX 4090 запустили игру Genshin Impact в разрешении 13K
7
В Украине создали боевой дрон Shark, обладающий повышенными помехоусточивыми свойствами
18
Генри Кавилл планирует собрать ПК на Ryzen 9 7950Х, но сомневается в видеокарте GeForce RTX 4090
8
Для слива запасов Ryzen 7000 иностранные магазины устраивают скидки и даже раздают комплекты DDR5
35
Исследователи безопасности бьют тревогу в связи с появлением дропперов для Android в Google Play
+
NVIDIA просит не обновлять драйвер видеокарт до версии 526.47 из-за проблем в играх
45
На Aliexpress пропала возможность сортировки товаров по цене
31
В западных магазинах уже открылся предзаказ на RTX 4080 16 ГБ — цены на любителя
25
Появилась противоречивая информация о процессорах Intel 14-го и 15-го поколения для настольных ПК
42
Геймеры начали отказываться от покупки RTX 4090 из-за их выгорания, и к ним присоединился Супермен
12
MSI B660M Mortar Max отлично разгоняет ОЗУ и процессоры без индекса K
5
Скидки к геймерам пришли, скидки геймеры нашли–видеокарты AMD стали доступнее NVIDIA в магазинах РФ
4

Популярные статьи

Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
212
Цена GeForce RTX 3060 упала ниже рекомендованной — собираем ПК для новых игр в 60+ FPS
46
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
63
12 самых частых и опасных ошибок при сборке компьютера
43
Bloomberg – военные РФ закупают молокоотсосы для ремонта танков и создания крылатых ракет
21
RX 5600 XT и старые игры DirectX 9
33
Как я хотел сделать обычный микрофон, но получился микрофон танкиста
33
Зачем платить больше – если ли смысл 2-кратной переплаты за дорогие видеокарты
11
Тысячи людей почтили память фашистского диктатора Муссолини в Италии
17

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
23:16
Современные самолеты которые летают имеют древнейшие процессоры, так что эльбрусов изготовленных по древнейшим нанометрам там хватит с лихвой.
Российский модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М совершил свой дебютный полет
Зю
23:15
На самом деле итальянцы просто вышли в поддержку украины
Тысячи людей почтили память фашистского диктатора Муссолини в Италии
Kellogic
23:13
Бери, хуанг навалил говна за 2.5к баксов, налетай
Памп отменяется — ложный ценовой пробой сменился отрицательным ростом Биткоина
darses
23:09
Как я радуюсь со своей 3080 Ti стоит 70к и медленнее всего на 5% от 3090 Ti . Когда берешь супер топ всегда нужно готовиться к тому что при продаже на вторичке попадешь сильно на бабло.
Зачем платить больше – если ли смысл 2-кратной переплаты за дорогие видеокарты
skydan
23:06
На жилой дом свалился? Не?
Российский модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М совершил свой дебютный полет
Overseer man
23:03
Не нужно поливать друг друга грязью. Посмотрите кто за всем стоит. https://www.youtube.com/watch?v=zOZNakFnkW4
Тысячи людей почтили память фашистского диктатора Муссолини в Италии
TeXtremeT
23:01
Тема "Планету Земля готовят для захвата рептилоидной рассой" оказалась цветочками. Надеюсь оверы сдохнут как сайт.
Тысячи людей почтили память фашистского диктатора Муссолини в Италии
Andru Smith
23:00
А может просто продажные AMD шестерки решили омрачить продажи. Я в это больше верю.
Gamers Nexus не удалось расплавить адаптеры питания RTX 4090, даже при намеренном повреждении
Andru Smith
22:58
300 000 в год!!!! За что? За цензуру и вылизывание демократам глобалистам конечно.
Сотрудник "Ленты" украл 750 тысяч бонусов, но отоварил с подельниками только 130 тысяч из них
TheYo
22:55
3090Ti новая доступна к покупке за 80 000 рублей. 4080 мощнее на 20%, я готов отдать 100 000 за 4080 с учётом того, что она холоднее, меньше жрёт, новые технологии и задел на будущее. Но чувствую от 1...
Зачем платить больше – если ли смысл 2-кратной переплаты за дорогие видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем