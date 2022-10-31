Об этом свидетельствует видео с тестированием подобной конструкции на одном из тематических каналов на YouTube

На YouTube-канале JarrodsTech вышло новое видео, демонстрирующее работу RTX 4090 с внешней док-станцией, подключенной к ноутбуку. Результат очень плохие. Комбинация док-станции и ноутбука снижала игровую производительность RTX 4090 в большинстве игр в лучшем случае на 50%.

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Для тестирования использовались два разных ноутбука: Asus Zenbook 14 OLED с процессором Core i7-1260P и более мощный игровой ноутбук Aorus 17X с более производительным Core i9-12900HX. Также Джаррод собрал настольную тестовую систему на базе процессора Ryzen 9 7950X в качестве эталона для сравнения. Это означает несоответствие производительности между процессорами ноутбуков и настольного ПК, что важно иметь в виду, поскольку RTX 4090 может стать узким местом в некоторых играх.

К сожалению, Джаррод не поделился подробностями о внешней док-станции с графическим процессором, которую он использует, отметив только, что это док-станция на базе Thunderbolt 3. Джаррод использовал внешний блок питания Corsair мощностью 850 Вт для тестов, поскольку встроенный блок мощностью 650 Вт не имел достаточного количества 8-контактных разъемов для адаптера питания RTX 4090.

В ходе тестирования Джаррод обнаружил, что все протестированные игры едва ли могут использовать 50% мощности графической карты RTX 4090. God of War была одной из лучших протестированных игр, демонстрируя снижение производительности при разрешении 4K на Core i7-1260P на 35% по сравнению с конфигурацией настольного ПК. Худшим показателем стала производительность RTX 4090 в Watch Dogs Legion при разрешении 4K, которая снизилась на 82% в сравнении с настольным аналогом.

Разница в производительности между обоими ноутбуками также сильно отличалась в большинстве игр. Хорошим примером этого является игра Assassin's Creed Valhalla, где игровой ноутбук с процессором Core i9-12900HX был вдвое медленнее ультрабука с более медленным процессором Core i7-1260P. Такой результат выглядит очень странно. Возникает подозрение, что функция Resizable BAR может быть как-то связана с этим.

Похоже, что использование RTX 4090 с док-станцией для графического процессора Thunderbolt 3 и процессором для ноутбука с более низким энергопотреблением приводит к очень плохим результатам. Док-станции с Thunderbolt 3 просто не предназначены для использования столь мощной видеокарты RTX 4090 даже в разрешении 4K.

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Тем, кто надеялся использовать новое поколение видеокарт и док-станцию с интерфейсом Thunderbolt 3, придется подождать выхода более производительных станций с интерфейсом Thunderbolt 4 или даже Thunderbolt 5, прежде чем такие карты, как RTX 4090, приобретут смысл использования в качестве внешних игровых ускорителей. Либо просто не заниматься экспериментами, а приобрести полноценную игровую настольную систему.