Какая именно модель изображена на снимках точно нельзя сказать

Источником фотографий видеокарты AMD Radeon серии RX 7000 стал известный инсайдер HXL. На первом опубликованном изображении изображена графическая карта следующее поколение Radeon очень схожая внешне с эталонной Radeon RX 6900 XT от AMD. Можно заметить, что новая карта, вероятно, RX 7900 XT или XTX, лишь немного больше, чем аналог предыдущего поколения.

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Известно, что вентиляторы RX 6900 XT имеют диаметр 78 мм. Вентиляторы карты RX 7900 кажутся немного большими. Масштабирование относительно 6900 XT предполагает размер вентилятора около 82–83 мм. Это не особенно много. Например, Asus RTX 4090 ROG Strix использует 104-мм вентиляторы, а Asus RTX 3090 Ti TUF Gaming предыдущего поколения - 97-мм вентиляторы.

Переходя к сравнению других сравнительных изображений, есть еще несколько интересных аспектов. Во-первых, новая карта по-прежнему использует два 8-контактных разъема питания. Это указывает на то, что слухи о TDP около 350 Вт могут быть правдоподобными.

Максимальное потребление для такой конфигурации должно составлять 150 Вт на 8-контактный разъем плюс 75 Вт через разъем PCIe, что в сумме составляет 375 Вт. Кроме того, предполагаемая энергоэффективность архитектуры RDNA 3 означает, что её не нужно использовать проблемный 16-контактный разъем, к которому Nvidia перешла с выхом GeForce RTX 4090.

Также на изображении выше видно, что RX 7900 XT/XTX построена на печатной плате для разработчиков и не оснащена задней панелью, как в потребительских картах премиум-класса. Также можно заметить несколько выступающих контактов, которые разработчики могут использовать для мониторинга, диагностики и программирование оборудования.

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Напомню, что AMD запланировала на этот четверг прямую трансляцию запуска нового поколения видеокарт на архитектуре RDNA 3, на которой все мы получим много дополнительной информации о запускаемых моделях, грядущем ассортименте карт RX 7000 и сроке появления в продаже. Последняя информация от rumorville о доступности предполагает, что между анонсом и появлением в продаже пройдет примерно месяц.