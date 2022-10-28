Это может стать очередным шагом к смартфону с полным отсутствием кнопок и портов

В недавней серии сообщений аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что Apple может заменить физические кнопки регулировки громкости и питания на топовых моделях iPhone следующего года сенсорными кнопками.

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Сенсорные заменители будут использовать Apple Taptic Engine, тактильную технологию, которая использует вибрации для имитации физических нажатий кнопок. Реализация будет аналогична кнопке «Домой» на iPhone 7 или трекпаду на MacBook. Если это правда, то Apple рассмотрит возможность увеличения количества Taptic Engine, используемых в каждом iPhone Pro, с одного до трех. Производители, поставляющие запчасти для Apple, включая Luxshare ICT и AAC Technologies, несомненно, выиграют от дополнительных заказов.

Добавление дополнительных Taptic Engine в iPhone может показаться нелогичным с точки зрения сложности, но плюсы, вероятно, перевешивают минусы. Taptic Engine существует уже несколько лет, что дает Apple достаточно времени, чтобы усовершенствовать его конструкцию для повышения надежности. Тем не менее компания может счесть его более надежным, чем механические кнопки, и это может даже высвободить часть пространства внутри плотно упакованного смартфона.

Устранение физических кнопок также сделало бы iPhone более защищенным от проникновения в корпус жидкостей и дало бы Apple новые преимущества в продажах. Минг-Чи Куо ожидает, что производители флагмански смартфонов на платформе Android будут использовать подобные решения в своих будущих моделях.

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Отказ от физических кнопок громкости и питания также приблизил бы iPhone на один шаг к тому, что некоторые считают будущим Apple — смартфона без кнопок и портов. На данный момент Apple уже заявила, что заменит порт Lighting на разъем USB-C в соответствии с европейским законодательством, но некоторые считают, что это всего лишь временная мера, пока компания не сможет перейти на полностью беспроводную систему зарядки. Вероятно, пройдет еще как минимум несколько лет, прежде чем будет рассмотрен переход на 100-процентную беспроводную зарядку.