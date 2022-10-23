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 Инсайдер Harukaze5719 поделился предполагаемыми чипами, которые будут использоваться в мобильных графических процессорах Nvidia RTX 40. В утечке утверждается, что Nvidia может представить GeForce RTX 4090 Mobile. Это будет первая модель столь высокого ранга в мобильном сегменте от Nvidia.

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 Утечка раскрывает в общей сложности пять мобильных графических карт GeForce RTX 40, включая GeForce RTX 4090 Mobile, GeForce RTX 4080 Ti Mobile, GeForce RTX 4070 Mobile, GeForce RTX 4060 Ti Mobile и GeForce RTX 4060 Mobile. Мобильный вариант GeForce RTX 4090, как сообщается, будет использовать кристалл AD103, GeForce RTX 4080 Ti будет использовать чип AD104, GeForce RTX 4070 Mobile - AD106, а GeForce RTX 4060 - AD107.

 Потребляемая мощность GeForce RTX 4090 Mobile и GeForce RTX4080 Ti Mobile предположительно составляет 175 Вт, а GeForce RTX 4070 Ti Mobile - 140 Вт. К сожалению, инсайдер не предоставил данные о TDP для моделей GeForce RTX 4060 Mobile и GeForce RTX 4060 Ti Mobile. Если эти цифры верны, то GeForce RTX 4090 должна стать серьезным обновлением для ноутбуков, обеспечивая производительность, подобную GeForce RTX 3090 или GeForce RTX 3080 для настольных ПК, при энергопотреблении всего 175 Вт. Чтобы сохранить производительность при этих TDP, Nvidia, возможно, придется разблокировать все ядра AD103 для достижения максимальной производительности и эффективности по сравнению с настольной GeForce RTX 4080 16 ГБ, которая будет поставляться со слегка урезанным кристаллом AD103.

 Что касается GeForce RTX 4080 Ti Mobile, можно ожидать, что этот графический процессор будет значительно менее производительным по сравнению с GeForce RTX 4090 Mobile из-за перехода на AD104. Поскольку AD104 со всеми включенными ядрами получит на 40% меньше ядер, то по сути, GeForce RTX 4080 Ti Mobile будет мобильным вариантом уже отмененной GeForce RTX 4080 12 ГБ. Однако производительность будет в значительной степени зависеть от тактовой частоты, поскольку тактовая частота может значительно колебаться из-за более низкого TDP, необходимого для мобильных видеокарт. С уменьшением количества ядер на 40% вполне вероятно, что на GeForce RTX 4080 Ti Mobile мы увидим гораздо более высокие тактовые частоты по сравнению с GeForce RTX 4090 Mobile.

 Сведений об AD106 или AD107 очень мало, чтобы понять, насколько быстрыми или медленными будут GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070 для ноутбуков. Но ожидается, что все они получат заметное повышение производительности по сравнению с аналогами серии GeForce RTX 30. Что интересно, так это появление GeForce RTX 4060 Ti Mobile на столь раннем этапе, когда как GeForce RTX 4060 Mobile, так и старшая версия "Ti" используют кристалл AD107 начального уровня вместо AD106. Это отличается от моделей серии 30, где карты серии xx60 работали на кристалле GA106.

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 В целом, мобильный ряд моделей RTX 40 выглядит очень хорошо, исходя из целевых показателей энергопотребления и моделей кристаллов, предложенных в утечках. GeForce RTX 4070 для мобильных устройств и более поздние модели будут иметь заметно более высокие показатели мощности по сравнению с графическими процессорами GeForce RTX 30, а мобильная версия GeForce RTX 4090 может сравниться по игровой производительности с GeForce RTX 3090 или GeForce RTX 3080 для настольных ПК.

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