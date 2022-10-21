Это на 4 Гб больше по сравнению с видеокартой RX 6900 XT текущего поколения

AMD недавно подтвердила дату и время запуска своих видеокарт Radeon RX 7000. Однако на мероприятии по запуску видеокарт, запланированном на 3 ноября, будут представлены только две высокопроизводительных модели, а именно Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7800 XT. Планируется, что обе видеокарты будут использовать графический процессор Navi 31 на основе чиплетов, но все остальное окутано тайной. Источники портала Wccftech сообщили новую важную информацию о RX 7900 XT.

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AMD Radeon RX 7900 XT будет иметь 20 ГБ видеопамяти GDDR6, что на 4 ГБ больше по сравнению с Radeon RX 6900 XT и RX 6950 XT. Изначально AMD планировала выпустить карту с 24 ГБ видеопамяти, как у флагмана Nvidia. Однако позже от этой идеи отказались, потому что Radeon RX 7900 XT не является флагманом серии Radeon RX 7000. AMD планирует выпустить еще более мощную видеокарту позже, вероятно под названием Radeon RX 7950 XT и с 24 ГБ видеопамяти.

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Оценки производительности для видеокарт RDNA 3 многочисленны и несколько отличаются. В одном отчете указано, что она превзойдет соответствующие карты RDNA 2 более чем на 100%, в то время как в другом говорится, что, например, Radeon RX 7900 XT, возможно, не сможет тягаться с GeForce RTX 4090. Несмотря на производительность, AMD сможет выиграть по соотношению цены и производительности, так как она будет значительно дешевле конкурента.