Кроме того во время тестирования контроллера компании удалось достичь 3,4 миллиона произвольных операций ввода-вывода в секунду

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 постепенно завоевывают популярность на массовом потребительском рынке, и самые быстрые из тех, которые были показаны ранее, могут похвастаться скоростью последовательного чтения около 12 ГБ/с благодаря новейшим контроллерам Phison. Однако существуют еще более быстрые контроллеры со скоростью чтения более 13 ГБ/с, такие как Silicon Motion SM8366, недавно представленный на Всемирном саммите OCP 2022 года.

реклама

Используя 16 каналов NAND с пропускной способностью 2400 МТ/с, новый контроллер SM8366 PCIe 5.0 может достигать скорости последовательного чтения/записи до 14 ГБ/с и впечатляющих 3 миллионов произвольных операций ввода-вывода в секунду. KIOXIA продемонстрировала новейший контроллер на мероприятии OCP, и скорость чтения превысила 13,6 ГБ/с в то время как пропускная способность достигла 3,4 миллиона операций ввода-вывода в секунду, что даже немного выше, чем оценки самой Silicon Motion.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

KIOXIA также объявила, что контроллеры SM8633 будут использоваться в некоторых из ее будущих твердотельных накопителях NVMe 2.0 для центров обработки данных емкостью до 128 ТБ, но информации о доступности или ценах предоставлено не было. Форм-фактор E1.S наиболее близкий к настольным NVME накопителям M.2 имеет довольно громоздкий радиатор, поэтому контроллеры SM PCIe 5.0, вероятно, довольно сильно нагреваются, как и контроллеры Phison.