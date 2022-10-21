Твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 постепенно завоевывают популярность на массовом потребительском рынке, и самые быстрые из тех, которые были показаны ранее, могут похвастаться скоростью последовательного чтения около 12 ГБ/с благодаря новейшим контроллерам Phison. Однако существуют еще более быстрые контроллеры со скоростью чтения более 13 ГБ/с, такие как Silicon Motion SM8366, недавно представленный на Всемирном саммите OCP 2022 года.
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Используя 16 каналов NAND с пропускной способностью 2400 МТ/с, новый контроллер SM8366 PCIe 5.0 может достигать скорости последовательного чтения/записи до 14 ГБ/с и впечатляющих 3 миллионов произвольных операций ввода-вывода в секунду. KIOXIA продемонстрировала новейший контроллер на мероприятии OCP, и скорость чтения превысила 13,6 ГБ/с в то время как пропускная способность достигла 3,4 миллиона операций ввода-вывода в секунду, что даже немного выше, чем оценки самой Silicon Motion.
KIOXIA также объявила, что контроллеры SM8633 будут использоваться в некоторых из ее будущих твердотельных накопителях NVMe 2.0 для центров обработки данных емкостью до 128 ТБ, но информации о доступности или ценах предоставлено не было. Форм-фактор E1.S наиболее близкий к настольным NVME накопителям M.2 имеет довольно громоздкий радиатор, поэтому контроллеры SM PCIe 5.0, вероятно, довольно сильно нагреваются, как и контроллеры Phison.