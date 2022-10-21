К сожалению, поддержка пока ограничена лишь версией ОС Ubuntu 22.04 LTS

Как сообщает ресурс Phoronix, Intel выпустила свой первый пакет драйверов графических процессоров Arc, разработанный специально для Linux. Новый пакет драйверов устраняет некоторые проблемы, включая необходимую ручную установку драйверов Intel Arc в Linux, позволяя любому пользователю установить драйверы графического процессора Intel Arc в поддерживаемых ОС Linux. Но на данный момент новый пакет драйверов предназначен исключительно для Ubuntu версии 22.04 LTS и не будет работать ни с какой другой версией.

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Стоит отметить, что графические драйверы в Linux не состоят только из одного драйвера, как можно было подумать. Вместо этого, чтобы заставить физический графический процессор полностью работать в среде Linux, требуется несколько различных драйверов, включая драйверы ядра DRM, драйверы OpenGL для приложений рендеринга OpenGL и драйвер ANV для видеоигр, поддерживаемых Vulkan, и это лишь некоторые из них. Эти драйверы необходимы, чтобы сделать графические процессоры Arc полностью совместимыми с Linux.

Прежде чем Intel выпустила свой новый пакет, пользователи с графическим процессором Arc должны были убедиться, что все эти дополнительные драйверы установлены, а также установлены их нужные версии. Кроме того, пользователям также необходимо знать, какие версии ядра Linux и Mesa 3d Graphics Library поддерживает Intel, что обеспечит или наоборот нарушит совместимость с драйверами графического процессора Intel Arc.

С новым пакетом графических драйверов Intel Arc вся эта дополнительная работа исчезает, поскольку он поставляется со всеми необходимыми драйверами, которые понадобятся в первую очередь. Кроме того, это значительно упростит установку драйверов как для новичков, так и для опытных пользователей Linux, а метод их установки аналогичен системам на базе ОС Windows.

К сожалению, как было сказано, в настоящее время пакет драйверов для Linux поддерживает только Ubuntu версии 22.04 LTS, и неизвестно, когда Intel выпустит дополнительные пакеты для других версий Linux. Также нет информации о том, насколько быстро Intel будет обновлять пакеты графических драйверов.

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Как бы там ни было, приятно видеть, что Intel вообще предоставляет пакет драйверов, так как это значительно сократит время для пользователей, работающих под управлением Ubuntu версии 22.04 LTS, необходимое для запуска графических процессоров Arc.