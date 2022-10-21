Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Intel выпустила первый пакет драйверов графических процессоров Arc для Linux
К сожалению, поддержка пока ограничена лишь версией ОС Ubuntu 22.04 LTS
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

 Как сообщает ресурс Phoronix, Intel выпустила свой первый пакет драйверов графических процессоров Arc, разработанный специально для Linux. Новый пакет драйверов устраняет некоторые проблемы, включая необходимую ручную установку драйверов Intel Arc в Linux, позволяя любому пользователю установить драйверы графического процессора Intel Arc в поддерживаемых ОС Linux. Но на данный момент новый пакет драйверов предназначен исключительно для Ubuntu версии 22.04 LTS и не будет работать ни с какой другой версией.

реклама

 Стоит отметить, что графические драйверы в Linux не состоят только из одного драйвера, как можно было подумать. Вместо этого, чтобы заставить физический графический процессор полностью работать в среде Linux, требуется несколько различных драйверов, включая драйверы ядра DRM, драйверы OpenGL для приложений рендеринга OpenGL и драйвер ANV для видеоигр, поддерживаемых Vulkan, и это лишь некоторые из них. Эти драйверы необходимы, чтобы сделать графические процессоры Arc полностью совместимыми с Linux.

 Прежде чем Intel выпустила свой новый пакет, пользователи с графическим процессором Arc должны были убедиться, что все эти дополнительные драйверы установлены, а также установлены их нужные версии. Кроме того, пользователям также необходимо знать, какие версии ядра Linux и Mesa 3d Graphics Library поддерживает Intel, что обеспечит или наоборот нарушит совместимость с драйверами графического процессора Intel Arc.

 С новым пакетом графических драйверов Intel Arc вся эта дополнительная работа исчезает, поскольку он поставляется со всеми необходимыми драйверами, которые понадобятся в первую очередь. Кроме того, это значительно упростит установку драйверов как для новичков, так и для опытных пользователей Linux, а метод их установки аналогичен системам на базе ОС Windows.

 К сожалению, как было сказано, в настоящее время пакет драйверов для Linux поддерживает только Ubuntu версии 22.04 LTS, и неизвестно, когда Intel выпустит дополнительные пакеты для других версий Linux. Также нет информации о том, насколько быстро Intel будет обновлять пакеты графических драйверов.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Как бы там ни было, приятно видеть, что Intel вообще предоставляет пакет драйверов, так как это значительно сократит время для пользователей, работающих под управлением Ubuntu версии 22.04 LTS, необходимое для запуска графических процессоров Arc.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #драйверы #linux #intel arc alchemist #arc #ubuntu #intel arc #ubuntu linux
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Какой процессор лучше раскроет потенциал RTX 4090 — Ryzen 7 5800X против Core i9-12900K в тесте TPU
Core i9-13900K за $590 не оставил шансов Ryzen 9 7950X за $700 в ряде игр и приложений
ASRock выпустит материнскую плату на чипсете Z790 в стиле ёжика Соника от Sega
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
73
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
9
В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
87
VELLO анонсировала электровелосипед SUB с запасом хода 250 км и пиковой мощностью 600 Вт
2
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
20
Не все партнёры NVIDIA одинаково хороши – 5 видеокарт с неразумной ценой от именитых брендов
13
Для разгона Intel Core i9-13900KF до 6,2 ГГц хватило AIO системы жидкостного охлаждения
14
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
25
Финансовый эксперт: скоро цена биткоина возрастёт до 2 миллионов долларов
17
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
22
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
6
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла, сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее, и в 2 раза дешевле
20
Скидок нет, но вы держитесь – видеокарты NVIDIA и не думают дешеветь после релиза GeForce RTX 4090
4
Геймеры превращаются в вымирающий вид – спрос на видеокарты и компьютерные игры резко снизился
7
Игровые студии уже обладают комплектами для разработки PS5 Pro
4
Новый концепт раскладного смартфона Motorola складывается по вертикали
1
Энтузиаст протестировал самую быструю и большую видеокарту в мире GeForce RTX 4090 Colorful iGame
1
Инсайдер показал рендеры GeForce RTX 4070 FE — дизайн как у флагманов, но в двухслотовом исполнении
+
«Бука» начала продавать ключи PC-версии Uncharted Legacy of Thieves Collection — цена не радует
7
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
35

Популярные статьи

Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
26
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
125
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
55
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
21
6 необычных гоночных игр
10
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
52
Главные игры октября 2022 года – финал
3
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
9
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
2
Бесплатная криптовалюта от биржи Binance
+

Сейчас обсуждают

Евгений Хрипков
02:20
"На странице Gotham Knight в Steam размещены минимальные требования к ПК: i7-10700K (3,8 ГГц) или AMD Ryzen 5 5600X (3,7 ГГц), 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon 5700 XT." Вообще то а...
Gotham Knights достигают 60 кадров в секунду на быстром ПК
SOLOMiD
02:14
НЕТ.
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
Skolzyashiy
02:06
Фотка фототравления на модель в качестве иллюстрации к статье о реальном танке. Автор просто графоман и в вопросе не разбирается от слова вообще.
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
hardware
02:01
затея интересная, но повторять я ее конечно же не буду
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
Василий Сорокин
01:54
Тогда уже и пирог можно будет испечь )))
Сеть «М.видео-Эльдорадо» представила услугу экотакси для вывоза старой крупногабаритной техники
Артур Рейх
01:52
Ясен хрен, ты на нвидку глянь, 4080 с 192 битной шиной, посмешище...
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
Василий Сорокин
01:51
У нас европейские цены а это 2000 евро или 120К так что 150К-160К не так уж и много. К тому же в европе их так же не по рек. ценам продают а в районе 2200 евро.
Брендовые б/у видеокарты из Китая рухнули в цене — соперника RTX 2060 отдают за 10 тысяч рублей
faza06
01:50
А что дрова такие старые? Уже 22.10.1 вышли.
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
NgMurakami
01:44
М-да.. зелотовщиной тут, конечно, понесло дай боже. Единицу за непутёвую заметку, автора в чёрный список.
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла — сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее и дешевле в 2 раза
faza06
01:43
Blender 3.3.1(HIP) 38,36 сек, видеокарта RX6700, практически обрубок от RX6700XT. При этом открыт браузер и стим.
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем