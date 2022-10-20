Redmi X Pro будет доступен в двух вариантах с диагональю экрана 65 и 75 дюймов и разрешением 4K

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Xiaomi представила игровой телевизор Redmi X Pro. Новинка доступна с размерами экрана 65 и 75 дюймов Телевизор имеет собственное разрешение 4K с частотой обновления 120 Гц и время отклика 4 мс. Хотя Xiaomi не раскрыла, какой тип панели она использовала, есть подозрение, что это IPS, а не OLED.

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Благодаря AMD FreeSync Premium, телевизор Redmi X Pro должен свести к минимуму разрывы изображения, а отклонение Delta E менее 2 должно обеспечить превосходную точность цветопередачи. Кроме того, Xiaomi утверждает, что обе модели поддерживают технологии Dolby Atmos и Dolby Vision. Также Xiaomi оснащает Redmi X Pro 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и комплектует пультом дистанционного управления с поддержкой голосового управления. Кроме того, телевизор оснащен портами HDMI 2.1, что делает его совместимым с технологией HDMI VRR для использования с игровыми консолями текущего поколения и видеокартами флагманского уровня.

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Стоимость Redmi X Pro начинается с 2999 юаней (около 416 долларов) за 65-дюймовый вариант, хотя его цена вырастет до 3999 юаней (примерно 554 доллара) после окончания предзаказа. Точно так же, 75-дюймовая версия будет стоить 4299 юаней (около 596 долларов) по предзаказу, но 4999 юаней (около 693 доллара) после окончания данного периода. Поступление в продажу Redmi X Pro ожидается в Китае с 31 октября.