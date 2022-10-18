Об этом сообщает известный инсайдер Kopite7kimi

Еще до появления графической карты GeForce RTX 4090 многие инсайдеры поделились спецификациями предполагаемой флагманской видеокарты на базе графического процессора AD102 с 18176 ядрами CUDA. Было высказано мнение, что новая модель может иметь более 24 ГБ памяти GDDR6X, и это, вероятно, будет самый быстрый игровой графический процессор, который NVIDIA может выпустить.

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Однако теперь известный инсайдер Kopite7kimi уверен, что нового TITAN с такими характеристиками не будет. То, что он раньше подразумевалось под этим названием, теперь может стать RTX 4090 Ti со слегка измененными характеристиками памяти. Модель Ti может появиться, но только в следующем году.

По сути, это означает, что мы не увидим ни одной игровой карты с 48 ГБ памяти, потому что такие возможности обычно были прерогативой серии TITAN. Кроме того, такой объем памяти просто не нужен игровым картам на данный момент.

Новая RTX 4090 Ti должна иметь в основе графический процессор AD104-450 и 18176 ядер CUDA, что на 11% больше, чем у RTX 4090. Благодаря более высокому TDP, более быстрой памяти и большему количеству ядер эта модель займет свое место в качестве лучшего графического процессора NVIDIA в этом поколении. Сообщается, что компания уже производит отбор чипов для этой модели.

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Что касается серии TITAN, то возможно, NVIDIA отказалась от её дальнейшего выхода, а флагманские игровые модели будут относиться к линейке "Ti". Напомню, что последняя видеокарта серии TITAN под названием TITAN RTX была выпущена на базе Turing почти 4 года.