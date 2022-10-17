По информации ресурса Xiaomiui, компания Xiaomi уже начала тестировать свою оболочку MIUI 14 на двух смартфонах на базе Snapdragon 8 Gen 2. Считается, что этими устройствами станут Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, которые уже готовятся к ноябрьскому выпуску в Китае. К сожалению пока неизвестно, когда Xiaomi выпустит эти смартфоны на глобальном рынке. Каждый из смартфонов имеет по две сборки со следующими номерами:
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Fuxi
V14.0.0.2.TMCEUXM
V14.0.0.1.TMCMIXM
Nuwa
V14.0.0.2.TMBEUXM
V14.0.0.1.TMBMIXM
Как показано на изображениях ниже, все сборки MIUI 14 базируются на новейшей версии ОС Android 13. Судя по всему, серия Xiaomi 13 не единственная, которая проходят внутреннее тестирование Android 13 и MIUI 14. Предположительно, Xiaomi также разрабатывает соответствующую сборку для европейской и глобальной версий Xiaomi 12T Pro, а также начала тестирование MIUI 14 для Xiaomi 12S и Redmi K50, причем все модели имеют разные версии сборки.
Например, Xiaomiui сообщает, что Redmi K50 Ultra и Xiaomi 12S Pro имеют версию 14.0.0.6, в отличие от Xiaomi 12T Pro. В настоящее время неизвестно, когда Xiaomi начнет выпуск общедоступных бета-обновлений MIUI 14, не говоря уже о стабильных. Предположительно, развертывание MIUI 14 начнется в Китае, прежде чем оно достигнет глобальных устройств, если судить по прошлым выпускам обновлений. Полный список сборок MIUI 14 выглядит следующим образом:
Redmi K50 Ultra
V14.0.0.6.TLFCNXM;
Redmi K50 Pro
V14.0.0.3.TLKCNXM;
Redmi K50
V14.0.0.3.TLNCNXM;
Xiaomi 12S Ultra
V14.0.0.5.TLACNXM;
Xiaomi 12S Pro
V14.0.0.6.TLECNXM;
Xiaomi 12S
V14.0.0.4.TLTCNXM;
Xiaomi 12T Pro
V14.0.0.1.TLFMIXM;
V14.0.0.2.TLFEUXM.