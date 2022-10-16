Однако возможность его выхода на рынок весьма туманна из-за санкций

Российская компания Baikal Electronics до введения санкций получила несколько прототипов оригинальной системе на чипе от TSMC. Каким-то образом некоторые из них оказались в руках российского энтузиаста, который поделился ими с Фритченсом Фрицем.

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Эта система на чипе под названием BE-S1000 была разработана для серверных приложений и имеет 48 ядер Arm Cortex-A75, работает на тактовой частоте 2 ГГц для всех ядер и TDP 120 Вт. Чип был изготовлен на техпроцессе TSMC 16FFC и имеет огромную площадь 607 мм2.

Вокруг центра чипа расположены 12 вычислительных кластеров, каждый из которых содержит четыре ядра и четыре блока кэш-памяти L3 по 512 КБ. Каждое ядро содержит собственные 512 КБ кэш-памяти L2 и два блока по 64 КБ кэш-памяти L1. В середине SoC находятся 16 блоков кэш-памяти L4 по 2 МБ, что в сумме составляет 32 МБ. На весь процессор приходится 24 МБ кэш-памяти L3 и L2 и 6 МБ кэш-памяти L1. Таким образом чипсет имеет 86 МБ, разделенных между 48 ядрами.

По периметру расположены контроллеры ввода-вывода. Слева и справа расположены пять контроллеров PCIe 4.0 x16, три из которых можно использовать как модули CCIX 1.0 и обеспечивать двух- и четырехстороннюю SMP. Сверху и снизу расположены шесть 72-битных контроллеров памяти DDR4-3200 с ECC.

Чтобы понять потенциальную мощь процессора, можно привести несколько примеров сравнения с 20-ядерным Intel Xeon Gold 6148, 16-ядерным AMD Epyc 7351 и 48-ядерным Huawei Kunpeng 920. Отечественный чип примерно эквивалентен процессорам AMD и Intel, а также имеет 85% производительности довольно похожей SoC Huawei на базе Arm.

В чистом виде BE-S1000 набирает впечатляющие 14246 баллов в многоядерном тесте Geekbench 5, что ставит его на один уровень с Ryzen 9 5900X. В тестах SPEC CPU 2017 с целыми числами и числами с плавающей запятой он набирает 76,6 балла и 68,7 балла соответственно, что ставит его в один ряд с Ryzen 7 5800X.

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Остается сожалеть, что BE-S1000, скорее всего, никогда не появится на рынке. Если ситуация в мире не изменится, и санкции не будут сняты, то данный проект будет либо полностью отменен, либо отложен на неопределенный срок. Конечно, существует вероятность открытия на территории нашей страны предприятия или производственной линии, которые смогут выпускать данные чипы. Но это также возможно лишь в отдаленной перспективе.