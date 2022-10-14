Данный чип на базе архитектуры Zen 3 имеет шесть ядер с поддержкой многопоточности на частоте 2 ГГц

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В базе данных SiSoftware появился новый результат тестирования невыпущенного мобильного процессора серии Ryzen 7000, который использует архитектуру AMD Zen 3 предыдущего поколения вместо Zen 4. Процессор под названием Ryzen 5 7530U имеет шесть ядер с поддержкой SMT и 16 МБ кэш-памяти L3.

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Новый чип имеет наименование согласно новой стратегии AMD для мобильных процессоров, которая будет включать в себя три разные архитектуры Zen в линейке Ryzen 7000, включая Zen 2, Zen 3 и Zen 4, чтобы разбить модели на разные уровни производительности и ценовые категории в мобильном сегменте.

AMD объявила об этом вместе с новой схемой именования мобильных процессоров Ryzen 7000 несколько месяцев назад, что значительно упрощает расшифровку системы нумерации.

Например, в Ryzen 5 7530U цифра 7 указывает поколение процессора (серия Ryzen 7000, серия 8000, серия 9000 и т. д.), поэтому покупатель знает, сколько лет процессору или насколько он новый.

Следующая цифра в названии обозначает рыночный сегмент Ryzen: Ryzen 3, 5, 7, 9 или Athlon Silver, или Athlon Gold. Цифры 1 и 2 обозначают модели Althon, цифры 3 и 4 — Ryzen 3, цифры 5 и 6 — Ryzen 5, цифра 7 — Ryzen 7, цифра 8 — Ryzen 7 или Ryzen 9, а цифра 9 означает только модель Ryzen 9.

Следующее число является одним из наиболее важных, на которое следует обратить внимание, поскольку оно указывает, какую архитектуру ЦП использует чип. 1 означает Zen 1 и Zen+, 2 - Zen 2, 3 - Zen 3 и Zen 3+, 4 - Zen 4, 5 - Zen 5 и т. д. В случае Ryzen 5 7530U можем сказать, что это модель на архитектуре Zen 3.

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Последнее число в последовательности будет иметь значение 0 или 5, где 0 представляет более низкую модель в сегменте, 5 более производительные модели. В самом конце названия буквенная аббревиатура, где HX обозначает модели мощностью 55 Вт и выше, HS — модели мощностью 35 Вт и выше, U — модели мощностью 15–28 Вт, C — сверхэффективные процессоры мощностью 9 Вт.