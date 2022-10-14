Таким образом в этом году будут доступны только две модели видеокарт серии RTX 40

После объявления о выходе видеокарты GeForce RTX 4080 12 ГБ, многие стали сомневаться в целесообразности такой карты, так как её характеристиками вызвали много критики. Карта на базе графического процессора AD104 с 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине была в лучшем случае видеокартой класса RTX xx70. Что еще хуже, она оценивалась в 990 долларов. Nvidia, похоже, осознала несостоятельность данной карты и полностью отменила её выход.

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В сообщении в блоге на веб-сайте Nvidia говорится, что GeForce RTX 4080 12 ГБ фактически отменена. Её старший вариант GeForce RTX 4080 16 ГБ, будет доступен для покупки 16 ноября. Хотя он не так впечатляет характеристиками, как GeForce RTX 4090, но предлагает почти 50% прирост производительности по сравнению с предшественником. GeForce RTX 4080 12 ГБ, вероятно, будет запущена в следующем году как более дешевая модель и под другим названием.

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Хотя отмена GeForce RTX 4080 12 ГБ поможет разгрузить линейку RTX 40, ее 16-гигабайтная версия по-прежнему стоит 1200 долларов, что делает ее недоступной для многих геймеров. Доступные предложения от AMD вряд ли появятся на прилавках в ближайшее время, потому что изначально AMD, как считается, выпустит только два высокопроизводительных видеоускорителя, и это также случится в середине декабря. Тем не менее есть много карт предыдущего поколения, которые можно купить прямо сейчас, часто со значительной скидкой, так что геймеров не так мрачно, как, например, пол года назад.