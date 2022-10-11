Бюджетник грядущего поколения мало отличается от аналогичного чипа текущего поколения Core i3-12100

На странице CPU-Z появились спецификации процессора Intel Core i3-13100. Известный инсайдер Тум Аписак обнаружил страницу проверки процессора и предположил, что это подтверждение утечки, которой он поделился в прошлом месяце и показывает процессор Raptor Lake начального уровня с базовой тактовой частотой 3415 МГц. Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание, заключаются в том, что базовая тактовая частота процессора всего на 100 МГц выше представителя текущего поколения, и он не получил изменения конфигурации ядер. Однако, как всегда, к утечкам, следует относиться с долей недоверия.

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Этим летом Tom's Hardware выпустила обзор процессора Intel Core i3-12100, который получил четыре звезды из пяти за соотношение цена/производительность. Примечательно, что он предлагал лучшую однопоточную производительность, а конфигурация из четырех ядер и восьми потоков неплохо справлялась с играми в 2022 году. Другими положительными моментами были его относительно низкое энергопотребление и возможность получить повышение производительности за счет разгона памяти. Кроме того, AMD в данном сегменте не могла предложить конкурентноспособных решений. Однако затягивание Intel с выходом процессора не принесет никакой пользы, а лишь позволит AMD попытаться отвоевать данный ценовой сегмент.

Ниже можно ознакомиться со сравнением характеристик процессора Core i3-13100 и его текущего предшественника Core i3-12100.

Две основные особенности грядущего семейства Raptor Lake: улучшенные производительные ядра, а также удвоение или добавление ядер эффективности Gracemont, которые не изменились со времени Alder Lake. Если эта утечка и другие слухи, циркулирующие в настоящее время, верны, то грядущий Intel Core i3-13100 не получит ничего нового. Считается, что Core i3-13100 будет просто обновлением модели 12-го поколения.

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До сих пор Intel официально сообщила о запуске трех процессоров серии K. Планируется, что новые чипы Core i9-13900K, i7-13700K и i5-13600K и материнские платы на чипсете Z790 с поддержкой разгона будут выпущены 20 октября, а предварительные заказы начнутся 13 октября. Тем не менее большинство пользователей покупают процессоры, которые не поддерживают разгон из соображений экономии и энергопотребления. Именно такие чипы приносят компании больше дохода, чем дорогие флагманские или субфлагманские модели. Если новый Core i3-13100 покажет хорошую производительность, то его ждёт отличное будущее и популярность у покупателей.